Chiquito Romero: "No descarto jugar en Argentina"

jueves 28 de julio de 2022 | 17:16hs.

El arquero misonero Sergio Romero habló desde el predio Tita Mattiussi en dónde realiza la recuperación de la lesión en su rodilla, y se refirió a su futuro: "No descarto jugar en Argentina, cuando llegan las ofertas las analizo en familia y ahí decido".

Sin embargo, Chiquito aseguro que por el momento no tiene ninguna oferta formal del país y aseguró: "Uno siempre tiene abierta las puertas del club (Racing), como otros de Argentina que se han comunicado preguntando como es la situación porque saben que soy jugador libre, pero mi idea es volver a Europa".

Además, confirmó que tiene varias ofertas del exterior y que por cuestiones familiares piensa volver al Viejo Continente y remarcó: "Hace unas semanas descarté tres de Arabia y como en la familia son muchas mujeres es complicado ir a esos destinos. Primero quiero tener el alta médica y después mi idea es volver a Europa".

Además, si bien no descartó volver a Racing fue claro con el presente de los arqueros del conjunto de Avellaneda: "Sería una pena muy grande tapar Chila, Arias y Tagliamonte porque están muy bien. Si el día de mañana el club me necesita estaré dispuesto a volver, soy un agradecido al club. Es mi casa y nunca voy a cerrar las puertas".

Por último, se refirió a la vez que estuvo cerca del Xeneize, pero aseguró que ahora nadie se comunicó con él. "Me llamó Guillermo una vez, pero en ese momento era muy difícil venir, estaba en el Manchester United con Mourinho que me quería y jugaba. Ellos tienen a Agustín Rossi y yo no estoy con idea de tapar arqueros más jóvenes", aseguró el arquero de 35 años.

Por último, uno de los grandes referentes de la última década en la Selección habló del presente del equipo de Lionel Scaloni, el presente de Lio Messi y señaló: "El grupo está muy bien, ganar la Copa América era lo que se necesitaba. Argentina va a hacer un gran Mundial".

"Leo cambió esa faceta de antes, con 35 años sabe que el equipo depende de él pero desde otro lugar. Aporta sea de enganche, de segunda punta o más atrás. Está más grande y piensa cada vez mejor las cosas. Sobre Scaloni es importante la idea que tiene y lo que transmite", cerró.