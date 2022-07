Mesas de exámenes: "Que no estén rindiendo previas significa que hay chicos que siguen con pendientes"

jueves 28 de julio de 2022 | 12:45hs.

Pocos fueron los alumnos que acudieron a rendir las mesas de examen de previas por lo que desde Educación buscan elaborar un informe sobre las materias que adeuda cada estudiante y cómo reforzar los aprendizajes.

Cielo Linares, subsecretaria de Educación en Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Estuvimos trabajando con los supervisores respecto a algunos datos que tienen que ver con cómo transitamos esta segunda etapa del año y cómo vamos normalizando ciertas cuestiones del recorrido académico que tienen que hacer los chicos y chicas dentro de las escuelas”.

“Respecto a eso, el dato que sale del ausentismo en las mesas lo que nos muestra es que la mesa examinadora que no es el único dispositivo de evaluación y de acreditación de materias no tuvieron presencia de los chicos, pero eso no significa que los chicos faltan acreditando los espacios, porque desde este año tienen habilitadas otras formas de acreditación pero fuera de esa convocatoria de mesa especial en múltiples maneras de validar y de acreditar los espacios pero que no agotan el tema de las mesas con tribunal que son para las previas que se heredan desde el 2019 para el 2020 y el 2021 que las libretas quedaban abiertas lo que se plantearon son otras instancias de acreditación y de promoción”, aclaró.

Linares destacó que todo dato preocupa, “que no estén rindiendo las previas significa que hay chicos que todavía siguen con materias pendientes y lo tomamos como un píxel dentro de la foto, o sea, hay más datos sobre los cuales si estamos construyendo información más aclarada que nos permita avanzar en lo que es sostener trayectoria de los estudiantes”.

“Estuvimos con los supervisores y el director de secundaria acordando una agenda progresiva de trabajo con las escuelas, directores, docentes, estudiantes y familias respecto a lo que hace a la construcción del proyecto institucional de evaluación, que es el que nos va a permitir a las escuelas poner reglas claras respecto a promover o no, cuestiones de criterio jurisdiccional e institucional”, remarcó.

La funcionaria acentuó que se les solicitó a las escuelas que en estos próximos 90 días se aboquen a la construcción del proyecto, “y ver cuáles son esos contenidos esenciales que se organizan por ciclos que nos permiten intensificar aprendizajes. Estamos trabajando con un documento curricular que los supervisores acordamos para ver la manera en que vamos a hacer este diálogo con docentes y ese documento lo que queremos es que se organice según lo importante que hay que enseñar en este tiempo para que los chicos no pierdan aprendizaje”.

“Estos dispositivos de acompañamiento no son inventados sino que vienen de una historia de desarrollo y tienen la potencia de tener conocimiento pedagógico armado a partir de cómo se hace porque hay una historia sobre esto. Esto es actualizar las formas de enseñar y de aprender en la escuela porque no aprende menos un chico por aprendizaje basado en un proyecto, aprenden muchísimas cosas más”, afirmó.

Repitencia

La subsecretaria de Educación por otra parte indicó que la provincia trabaja con un régimen académico aprobado en donde se establecieron criterios en cuanto al recorrido académico y “en esos criterios sigue apareciendo la repitencia y en lo que si vamos a hacer mucha fuerza es en el aprendizaje y que se trabaje en serio sobre eso. La repitencia hay que desacoplarla de este mito de facilismo y en realidad es la antesala a la del abandono, entonces lo primero que queremos es hablar de mejorar los aprendizajes”.

“Hablamos sobretodo de qué aprenden los chicos, cómo construimos instrumentos que evidencian ese aprendizaje por eso decimos que es validar aprendizaje, no promoción automática, sino que es validar aprendizaje”, finalizó.