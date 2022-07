En Oberá marcharon pidiendo justicia para Josías Galeano y Gonzalo Silvera

jueves 28 de julio de 2022 | 11:15hs.

Como cada miércoles, anoche se realizó en Oberá una marcha por justicia para Josías Galeano (15), el adolescente hallado muerto en un bañado a principios del mes pasado, después de haber sido buscado durante varias semanas en la zona Centro, causa que tiene a un hombre detenido por homicidio simple.

Poco más de cien personas se concentraron frente a la Unidad Regional II y caminaron por las calles céntricas portando carteles, y en ese contexto unieron a la causa del menor el pedido de esclarecimiento del asesinato de Gonzalo Fermín Silvera (22) ocurrido este último viernes en Villa Vick.

"Pedimos justicia para Josías, también para Gonzalo. Es difícil estar acá porque lo que pasó con mi hijo nunca debió haber pasado pero es necesario decirle a las autoridades que sigan investigando para que este crimen no quede impune, como tantos otros", expresó Cristian Galeano, papá de Josías y al mismo tiempo alertó sobre la creciente inseguridad diciendo que "hace poco mataron de un balazo a otro chico joven, no hay detenidos y sus familiares tampoco tienen respuestas concretas de la Policía ni de la Justicia".

Sobre Gonzalo, se supo que el miércoles de la semana pasada participó en la marcha junto a los padres de Josías. Fue asesinado días después y los motivos aún no están claros. "Tenemos que estar unidos por los dos, que se termine la violencia porque no es fácil llevar la vida sin un ser querido. Seamos unidos y no bajemos los brazos", cerró Cristian.

Por su parte, un amigo de Gonzalo tomó la palabra y lamentó que "pasan los días y continúa impune, no nos dieron hasta ahora alguna respuesta. Este pibe era mi amigo, pasamos las mil y una, le metieron un tiro en la cabeza. Ya fue Golemba, luego Josías, ahora Gonzalo y dónde está la Justicia".