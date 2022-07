Se realizó la instancia departamental de los Juegos Deportivos Misioneros en San Pedro

jueves 28 de julio de 2022 | 12:45hs.

Durante la jornada de este miércoles, se concretó la instancia departamental de los Juegos Deportivos Misioneros, donde compitieron equipos de fútbol y vóley, de San Pedro y Pozo Azul.

Los deportistas demostraron habilidades, técnica y capacidad, pero también valores como compañerismo y empatía, De acá en más, las categorías se preparan para la etapa zonal.

Luego de las competencias de clasificación, los jugadores con el destacado acompañamiento de los representantes de los clubes y escuelas de fútbol local, entrenaron duro para pasar a la instancia zonal. Entre las disciplinas se encuentra vóley, en categoría sub 17, femenino y masculino, representado por equipos de Defensores, quienes se impusieron ante sus pares de Pozo Azul.

En fútbol, categoría sub 14 y sub 16, masculino que representan a clubes como Puerto Argentino, Itatí, Güemes y Cristo. En el caso de la categoría sub 14, pasó libre ya que Pozo Azul no presentó equipo, mientras que, en la categoría Sub 16, los sampedrinos obtuvieron el mejor resultado ante Pozo Azul y convirtieron 3 goles contra 2.

Pozo Azul también presentará en la instancia zonal, un equipo de vóley en la categoría sub 15 y un equipo de Futsal.

La oportunidad de competir en este tipo de torneos, es de suma importancia y genera motivación, porque permite compartir experiencias con jugadores de otras localidades y la posibilidad de tornarse campeón provincial que representa un lugar para jugar en los Juegos Evita.

Desde la dirección de Deportes de San Pedro, a cargo de Graciela Torres, destacaron el acompañamiento de los distintos clubes, tanto de la zona urbana como rural, que realizaron un enorme esfuerzo y entrenamiento para que los jugadores lleguen de la mejor manera a la competencia. Al mediodía compartieron un almuerzo entre los equipos de ambos municipios, donde se puso en evidencia el compañerismo.

Cabe mencionar que la realización de la instancia zonal, depende de cada municipio. En este caso, la municipalidad de San Pedro, realizó un aporte importante para que todo se desarrolle de la mejor manera.