Escasez de combustible: máquinas y obras paradas en San Pedro

jueves 28 de julio de 2022 | 8:45hs.

En San Pedro, las obras públicas, en especial las de índole vial, no sólo se ven afectadas por la falta de combustible sino también por la dificultad para conseguir repuestos. En el municipio, la mayor demanda en el Ejecutivo Municipal tiene que ver con arreglos de caminos vecinales en la zona rural y puentes.

Sin embargo, el Ejecutivo no logra avanzar con obras iniciadas y menos planificar nuevos trabajos, por este motivo, tal como lo expresó el intendente Miguel Dos Santos. “En ese sentido, el combustible se tornó un grave problema, tenemos máquinas paradas y caminos que no podemos seguir con los arreglos. Es imposible pensar en proyectos nuevos porque no tenemos combustible. Vamos comprando de a poquito porque los surtidores no reciben lo suficiente y a tiempo”.

Y agregó que “en lo que respecta las máquinas viales, algunas están paradas porque tampoco conseguimos neumáticos o los tubos, eso nos impide reparar puentes o alcantarillas, por ejemplo. Estamos trabajando en algunos lugares y esperamos la situación mejore”.

En el caso de la Delegación Municipal, que funciona en Tobuna, algunas semanas las máquinas permanecen paradas dos o tres días por la falta de gasoil. Con ese panorama, piden a la población que cuiden las comunicaciones terrestres y eviten circular con vehículos pesados durante los días de lluvia, ya que el panorama no es para nada alentador.