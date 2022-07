El presidente recibió a gobernadores y les anticipó cambios en el gabinete

jueves 28 de julio de 2022 | 6:02hs.

Alberto Fernandez les anticipó a los gobernadores que lo visitaron ayer en Casa Rosada que evalúa introducir cambios en su gabinete. No dio precisiones ni puso plazo aunque el clima en el Frente de Todos (FdT) gira en torno a dos figuras: Sergio Massa y Jorge Capitanich.

En medio de versiones, un dato llamó puntualmente la atención: el gobernador del Chaco se quedó, al terminar la juntada grande, a solas con el presidente.

Pero hubo un episodio extra: Capitanich había llegado tarde al almuerzo, lo que generó especulaciones sobre qué hizo el chaqueño entre la reunión en el CFI que compartió con sus colegas hasta las 13 y las 15.40, hora que llegó a Rosada. ¿Estuvo con Cristina Kirchner? La versión no era, hasta ayer, confirmada.

En la reunión, los gobernadores plantearon sus demandas locales y hubo planteo sobre lo que ocurre a nivel nacional. En el foco último, según fuentes que participaron de la reunión, los gobernadores ratificaron su respaldo a la gestión nacional.

Fernández escuchó la posición de cada mandatario, después abrió el debate sobre la situación nacional y al final expuso mirada. Aceptó, en ese tramo, que considera cambios en su gabinete aunque evitó decir cuándo y quiénes.

Además, en horas de la noche, varios medios nacionales anunciaron la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, aunque el propio Massa se encargó de desmentir las versiones en su cuenta oficial de Twitter.

“Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes (por mañana) y sábado”, escribió anoche Massa en la red social. “Cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes”, aclaró el presidente de la Cámara de Diputados.

Espiral de versiones

En las últimas horas, en medio de una espiral de versiones, se instalaron dos nombres y dos alternativas.

Una, muy sonada, plantea la salida de Manzur y el desembarco en ese lugar de Massa o de Capitanich. Eso, en una matemática lineal, supondría un repliegue de los gobernadores salvo que ese lugar lo ocupe el chaqueño.

Massa, hasta acá, hace una gestualidad puntual con Manzur: así como en otro momento hizo foto y encuentro con el médico ex gobernador de Tucumán, ahora manda señales de que no empuja la salida de Manzur. Una línea adicional, que el jefe de Gabinete no parece comprar, es que se mude a la Cancillería, lo cual implicaría desplazar a Cafiero.

La otra opción refiere a que Massa asuma como superministro de Economía, para darle un mensaje a los mercados. Esa alternativa sería validada por Cristina y sería un paso intermedio: seguiría Manzur, Massa no tomaría el control del gobierno y la vice no tendría que ponerse al frente de un plan anti crisis.

El clima que derrama de Casa Rosada es que, está vez sí. Fernandez considera necesario mover su staff para generar un efecto político y económico. Lo que no está claro, todavía, es cuál será ese movimiento.



El blue volvió a superar los $325

El dólar paralelo rebotó y subió $3 hasta los $326 ayer, en una jornada en la que se dispara el tipo de cambio financiero, que llegó a superar $335. Así, la brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en 149,05%, tras haber trepado al 160% el viernes de la semana pasada, su máximo en 40 años. El martes, el dólar blue aumentó $1, un día después de retroceder $16 y tras alcanzar el viernes un récord nominal intradiario a $350. La presión sobre el tipo de cambio se mantiene latente desde que se produjo una liquidación de la duda en pesos atada al CER, a principios de junio, prosiguió cuando el BCRA endureció el cepo cambiario a las empresas, a fines del mes pasado, y se aceleró a partir de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, a principios de julio.





