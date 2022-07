Comunas optimizan recursos ante falta de gasoil para no suspender servicios

jueves 28 de julio de 2022 | 5:00hs.

La falta de combustibles sigue siendo un importante problema para la cotidianidad. Tanto empresas como particulares recorren ciudades en busca de gasoil para abastecerse. Lo mismo ocurre en el sector público, donde las comunas deben hacer previsiones para evitar quedarse sin reservas.

Es que las maquinarias viales, los camiones recolectores de residuos y demás vehículos municipales utilizan gasoil en grandes cantidades y requieren de un suministro constante para funcionar y no suspender los servicios. Justamente esto fue lo que ocurrió en Eldorado, donde la firma de colectivos local Etce tuvo inconvenientes y suspendió algunas líneas en la mañana de ayer (ver página 4).

También así, ya se registran obras paradas y maquinaria detenida por este motivo, que se suma además a la falta de repuestos, por lo que tampoco se pueden prever nuevos proyectos (ver Máquinas y obras paradas...)

Para que esto no ocurra, alcaldes y jefes de las áreas de Obras Públicas de las comunas misioneras, se anticipan y buscan la manera de prever el abastecimiento.

Tal es el caso de Oberá, desde donde Santiago Poliszczuk, director de Obras Públicas, explicó a El Territorio que “hace aproximadamente unos diez días que se pudo mejorar en la cantidad de litros que nos venden por día. En lo que es la logística del sector de taller y control nos entregaban una capacidad semanal para el grueso de maquinaria y servicios. En eso nos empezaron a fallar y no nos entregaban todas las semanas, sino cada quince días y nos empezó a generar un problema”.

“Empezamos a hacer un trabajo de hormiga y si nos daban por ejemplo 500 litros por día, nosotros íbamos con tambores chicos o tanquecitos para tractor y buscábamos esos 500. Y trabajando de esa forma pudimos continuar con los trabajos que se vienen realizando, y no se frenó ni el servicio cotidiano como tampoco las líneas de obras públicas”, explicó.

Asimismo, remarcó que hubo “fines de semana que fuimos a hacer cola los domingos a la madrugada o entre semana para que a las 6 tengamos prioridad. Por ahí lo que más costó fue en el sector de planta asfáltica porque consume prácticamente 2000 litros diarios”.

Previsiones y alerta

Las comunas se encuentran en alerta ante la situación y realizando sus previsiones, donde incluso mantienen una comunicación fluida con las estaciones para lograr cargar cada vez que hay suministro.

En este sentido, Lucas Gerhardt, intendente de Alba Posse, contó que la comuna tuvo una reunión con las tres estaciones de servicio locales con el fin de asegurar el suministro para las maquinarias viales y recolectores de residuos. “La Municipalidad utiliza unos 500 litros diarios para arreglo de caminos, podas, camiones recolectores, entre otros y necesitamos disponer de ese gasoil. En esta zona vienen muchos brasileños a comprar, empezamos a ver que había faltante y por eso hablamos con las estaciones para que la comuna tenga prioridad para la adquisición”, manifestó el alcalde. Y adujo que gracias a esta gestión, “no tuvimos inconvenientes y no debimos frenar los servicios”.

De igual forma, Joaquín Quijano, director de obras y servicios públicos en Puerto Rico, sostuvo que “por suerte no tenemos problemas con el gasoil, si bien nosotros hacemos mezcla con el biocombustible, con lo cual ocupamos menos gasoil, la estación de servicio Güembé siempre nos abasteció bien”. Sobre esta mezcla a la que hace alusión, recordó que en la localidad se fabrica biodiesel y con ello se mueven muchas máquinas viales. No obstante, remarcó que si bien el año pasado, unos 10 camiones y 2 retroexcavadoras funcionaban con un 100% de biodiesel fabricado en la planta de Puerto Rico, “no sigue así por la escasez del aceite, no se consigue aceite para hacer biodiesel y ese problema hizo que tengamos que reducir el porcentaje, hoy todo el parque vial funciona con un 20% de biodiesel y el resto con gasoil”.

En Jardín América el trabajo de obras públicas se da prácticamente sin inconvenientes gracias a que cuentan con su propio surtidor. El intendente Oscar Kornoski comentó que “justo hoy (por ayer) quedamos sin combustible pero ya va a llegar y contaremos nuevamente con gasoil”. A su vez dijo que mensualmente llega gran cantidad de litros y que aproximadamente para hacer un asfalto en una avenida se requieren 2.000 litros por día. “Lo importante de contar con nuestro propio surtidor es que no dependemos de terceros o bien tener que hacer fila para cargar combustible”.

En tanto, Sergio Kupczyszyn, jefe comunal de Gobernador López, destacó que “se trabaja de forma continua todo el día, previendo ese tema de combustibles, atentos a las estaciones de servicio para cargar. Tenemos máquinas nuevas que usan eurodiesel y por eso siempre tenemos una reserva. Mientras no se profundice la cuestión, nos vamos anticipando y estamos con los trabajos al día aprovechando el buen tiempo”.

El secretario de economía y finanzas de la Municipalidad de Leandro N. Alem, Marcelo Delgado, dijo por su parte que “no hay ni está previsto ningún tipo de merma en los trabajos públicos”. Y aclaró que “nosotros compramos el combustible a granel y tenemos nuestro propio expendedor en Maestranza así que siempre tenemos reservado para varios días de trabajo, jamás se deja de mantener ese stock”.

El jefe comunal contó que a pesar de no tener abastecimiento de gasoil siempre hay trabajos por hacer y que no se paraliza las obras, por ende se continúa con otras actividades que se pueden concretar.

Por su parte, en El Soberbio firman que el faltante no es un problema porque el municipio pide a las estaciones de servicio que guarden el combustible para todos los vehículos municipales. Tanto desde Tres Capones como de Colonia Aurora, Capioví, Salto Encantado y Bernardo de Irigoyen resaltaron que no tienen mayores inconvenientes por el momento con el combustible aunque “la preocupación siempre está”.



En cifras

2.000

Los litros diarios de gasoil que consume, en promedio, la maquinaria de planta asfáltica, por lo que requiere suministro importante para funcionar.