Área de limpieza del Hospital de Wanda inició huelga

jueves 28 de julio de 2022 | 6:04hs.

Trabajadores del sector de limpieza del Hospital de Wanda iniciaron ayer un paro de actividades por tiempo indeterminado. La medida de fuerza arrancó en reclamo de pagos de salarios adeudados y por pedido de insumos tanto de limpieza para el hospital como también de ropa de trabajo.

La medida se resolvió después de varias jornadas de reclamo sin respuestas de parte del empleador Celso Leites, propietario de la empresa JGL.

“Al no tener ningún tipo de interés, de voluntad para una mesa de diálogo, el personal ha decidido tomar esta medida de fuerza. La CTA-Autónoma local Libertad, Wanda y Esperanza notificó al Ministerio de Trabajo sobre la medida que se decidió en asamblea (que se hizo el martes)”, precisaron desde la organización.

La medida de fuerza fue llevada a cabo por seis trabajadoras, cuyos salarios están por debajo de los 20.000 pesos, alertaron desde la organización.

“Las trabajadoras cumplen tareas esenciales en el Hospital por lo que es fundamental que el Ministerio de Salud se responsabilice por la situación en la que se encuentra”, advirtieron.

Mónica Gurina, de CTA-Autónoma, precisó que “las trabajadoras no tienen ropa, que cobren salarios de indigencia. Vamos a quedarnos en el Hospital de Wanda hasta que se de respuesta y no vamos a admitir ni un despido. Hay violencia económica e institucional en el que se tienen que garantizar los derechos laborales y salariales de los trabajadores. Se irá agravando desde ATE Misiones y la CTA Autónoma si no hay respuestas”.