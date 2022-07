“Con Barracas se ven fantasmas que no existen”

jueves 28 de julio de 2022 | 6:01hs.

Jorge Baliño se transformó en el gran protagonista de la 10ª fecha de la Liga Profesional a raíz de su actuación en el juego entre Barracas Central y Patronato. El árbitro anuló dos goles del elenco de Paraná a instancias del VAR y, en uno de ellos, retrotrajo la jugada para pitar un penal a favor del local.

El juez del encuentro decidió romper el silencio horas después del cotejo, al mismo tiempo que cuatro futbolistas del Patrón y un integrante del cuerpo técnico se preparaban para declarar ante la Justicia por haber sido acusados de agresiones a la Policía y al propio Baliño (ver aparte).

Con respecto a su actuación, sostuvo que tanto él como el propio Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, coinciden en que fue correcta: “Como en todo partido creo que hay errores y aciertos. En las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien”.

Además, pidió terminar con las acusaciones contra Barracas Central, club que fue presidido por el propio Claudio Chiqui Tapia, actual mandamás del fútbol argentino, y cuyo cargo ahora ocupa su hijo Matías: “La presencia de Tapia en la cancha no influye en el arbitraje, desde que Tapia es presidente de AFA lo habré cruzado dos o tres veces en alguna pretemporada, nos saludó y no crucé más palabra. No tuve nunca la chance de tener un diálogo siquiera con el presidente de la AFA. Se tejen demasiadas historias que llevan a que pase todo esto que no suma para nada”. En este sentido, aseguró: “Se ven demasiadas susceptibilidades con respecto a Barracas, se ven fantasmas que no existen”.

En este punto, Baliño recordó que su varios de sus colegas han dirigido al Guapo en partidos que no ha podido ganar y sin embargo no han sido castigados: “La susceptibilidad está instalada desde afuera, desde las charlas de café que dicen que se beneficia a tal o cual porque es el equipo del presidente, pero eso no pasa (...) Hay una cuestión instalada contra Barracas que no es cierta. Si uno va a lo que pasa semana a semana, no pasa”.

Por otra parte, el árbitro que estuvo secundado por Diego Abal y Diego Ceballos en el VAR planteó su punto de vista en cada una de las acciones controversiales del partido de Patronato y afirmó no tener ningún inconveniente en que se publiquen las conversaciones que mantuvo con la cabina, aunque esto no depende de él.



Liberaron a los jugadores del Patrón detenidos

Los cuatro jugadores de Patronato Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani, y el entrenador de arqueros, Damián González, fueron liberados ayer tras pasar una noche en la sede del Ministerio Publico Fiscal (MPF) por “el delito de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”, según la fiscal especializada en Eventos Masivos y Espectáculos Deportivos, Celsa Ramírez.

Los protagonistas quedaron imputados bajo la misma carátula y pasaron un total de 14 horas en detención, entre las tres horas que vivieron con la policía en los vestuarios de la cancha de All Boys y en la madrugada paseando en una camioneta de policía para no “compartir la cárcel con otros delincuentes”, coincidieron todos al salir.

La Policía de la Ciudad se interpuso cuando todos los jugadores se le fueron encima al árbitro Jorge Baliño y en el accionar policial se armó un semicírculo en el que recibieron agresiones, según vieron por la TV, dos policías mujeres. El resto de la delegación estuvo demorada, pero tras un par de horas regresaron a Paraná.