Renovación de fe en la inauguración de la nueva capilla de San Pantaleón

jueves 28 de julio de 2022 | 6:04hs.

El flamante nuevo templo de San Pantaleón de Santa Ana fue inaugurado ayer en coincidencia con el día del Patrono de los Enfermos. El Centro de Espiritualidad está edificado en un terreno donado por la Municipalidad en cercanías a la nueva Terminal de Ómnibus local, del barrio que lleva el mismo nombre que el santo. Después de la demolición de la antigua capilla, esta renovó la fe de los fieles que volvieron a congregarse en agradecimiento y promesas.

La inauguración se realizó por la mañana con la presencia del obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Rubén Martínez; el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Wellbach; el intendente municipal, Pablo Rosalino Castro y una gran concurrencia de devotos al patrono de los enfermos. Posterior al corte de cintas se celebró la misa principal de la mañana presidida por Martínez.

San Pantaleón es muy venerado por la comunidad cristiana de Misiones.

El intendente Castro expresó que la jornada fue muy significativa y agradeció que se haya podido lograr la construcción de la capilla en un lugar seguro y amplio para los feligreses. Mientras que monseñor Martínez, sostuvo: “Nuestro pueblo sabe y conoce que San Pantaleón siempre fue un lugar emblemático acá en Santa Ana porque la gente siempre venía a la orilla de la ruta a una capillita pequeña que había y con los avances, el progreso, se construyó la autovía y se tuvo que sacar la capillita de ahí”.

Y en esa misma línea, añadió: “Ahora podemos contar desde hoy con este hermoso templo que tampoco está tan lejos de la ruta, apenas a diez metros. Estamos muy, muy contentos. El día de San Pantaleón en Santa Ana se hacían once misas al día cada 27 de julio y era una fiesta para la gente que siempre se acercó al lugar y seguramente aquí será lo mismo cada año a partir de hoy”.

Es así que en el marco de esta gran celebración religiosa y de inauguración una vez más llegaron personas de distintos lugares, como Rodolfo Barberán, de Garupá, quien dijo que la última vez que llegó a Santa Ana a cumplir su promesa de años fue en 2019 en la anterior capilla y que no sabía que se había demolido.

“Justo llegó la pandemia en 2020 y ya no pude volver, vine hoy y me encontré con que no había más nada allí, pregunté y me encontré con este hermoso lugar al que pienso seguir viniendo a pedir por mi salud ya que tengo una operación muy grande del corazón y gracias a San Pantaleón aquí estoy vivo”, compartió.

Desde Oberá llegó Dora Paulina Pauluk, que con mucha emoción comentó: “Soy madre de cuatro hijos -dos mujeres y dos varones-, los chicos tienen Síndrome de Down y hoy estoy con ellos, muy feliz por este lugar ya que estaba angustiada cuando demolieron la capilla a la que asistía desde que uno de mis hijos tuvo un aneurisma a los 15 años”.

Durante la jornada se realizaron varias misas en la nueva capilla.

Sobre ese hecho, recordó: “Fue un momento de mucha desesperación, yo no sabía qué hacer y le pedí a San Pantaleón que por favor lo cure, que lo salve. Hoy tiene 36 años y nunca más tuvo problemas. En aquel entonces estaba muy grave, a punto de ir a cirugía y salió de ese mal trance por las oraciones y mis pedidos de madre”.

Asimismo, contó que el más chico tuvo una secuela de una mala praxis y no podía orinar. “Una noche en mi desesperación con mucha fe le pedí al santo que le haga una cirugía espiritual, le rogué tanto eso porque ya no sabía qué hacer, era desesperante. A la mañana temprano mi hijo se levantó y pudo orinar sin problemas, fue algo maravilloso, un milagro de San Pantaleón, de la virgen María y de Dios. Yo sé que es así y mientras pueda seguiré viniendo a agradecer”, dijo convencida la mujer.

Una de las personas que tuvo mucho que ver en la gestión para la edificación de la nueva capilla, es el padre Alejandro Ferreira, muy querido en la comunidad santanera, quien era cura de la parroquia Santa Ana y Loreto y quien por cuestiones de salud se tuvo que trasladar a Posadas. En la jornada de la que participó de la misa central, monseñor Martínez lo calificó como una figura muy fuerte en Santa Ana por su gran participación comunitaria y solidaria y lo destacó como un sacerdote muy comprometido con lo social. Actualmente fue nombrado sacerdote de Santa Ana el padre Francisco Javier.

El resultado de una promesa

La capilla inicial había sido construida por la familia Gunther de Santa Ana a pocos metros de la ruta nacional 12 y se llamaba “Capilla San Pantaleón y Virgen de Itatí”. Alberto Gunter, ya fallecido, había enfermado de leucemia y fue muy grande la angustia familiar por lo que Aníbal -su hermano mayor- prometió al Santo que si su hermano se curaba iba a construir la capilla.

Y así fue, Alberto se curó y la capilla fue construida por la familia y algunos vecinos que se fueron uniendo. Al principio era muy precaria pero con el paso del tiempo fue ampliada y se convirtió en un emblema en la comunidad católica que llegaba de distintos lugares para hacer promesas, cumplirlas o pedir por la salud propia o de seres queridos.

Con la llegada de la autovía la emblemática capilla fue demolida en 2019 con la promesa de construir una nueva en otro lugar. Fue así que antes de la llegada de la pandemia el municipio donó el terreno lindante a la terminal para cumplir con los devotos.

La promesa se hizo realidad este miércoles 27 de julio de 2022 cuando se dejó oficialmente inaugurado el denominado centro de espiritualidad San Pantaleón.