Tinelli vs Marley, el reto por liderar la audiencia en TV

jueves 28 de julio de 2022 | 6:00hs.

Canta conmigo ahora, el certamen de talentos que marcó el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y en el que los participantes deben convencer con sus performances a un jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, comenzó la noche del lunes por canal 13 y fue lo más visto de la jornada.

Y esa exitosa medición se repitió el martes, sin embargo, Tinelli perdió por unos puntos contra el ya instalado reality La Voz Argentina conducido por Marley (Telefe).

Justamente, estos dos ciclos marcarán sin duda la agenda de la teve en lo que resta del año y, en cada envío se embarcarán en una pulseada de titanes por captar la fidelidad del público.

Canta conmigo ahora, es una adaptación del exitoso formato internacional All Together Now, con el que Tinelli apuesta a renovar el desgastado formato de Showmatch que no fue acompañado por el rating durante 2021.

El programa se emite de lunes a viernes a las 22.30 y es producido por LaFlia. Se trata de un certamen en el que los participantes elegidos en un casting multitudinario y federal, deben convencer con sus dotes para el canto a un jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, que en este caso incluye figuras de la talla de Cristian Castro, José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz y Gladys ‘La bomba’ tucumana”, entre otros.

De esta manera, cuando el año televisivo ingresó en su segundo semestre y aún se esperan varios estrenos y movidas de los canales para potenciar la grilla; la competencia de los canales abiertos con Tinelli vs. Marley atrajo la alicaída atención en la pantalla chica, que aún espera la vuelta de Mirtha Legrand y el estreno de algún especial de Susana Giménez para renovar la tradición de divas y divos.