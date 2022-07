Lodi tras la ruptura con Cibrián: “Me manejé mal”

jueves 28 de julio de 2022 | 6:00hs.

Luego de que el programa televisivo Intrusos en el Espectáculo expusiera públicamente la infidelidad de Nahuel Lodi (32) a su esposo Pepe Cibrián (73), el productor teatral decidió ponerle punto final a la relación.

Lodi y Cibrián se casaron hace un mes, y en plena etapa de luna de miel, el programa conducido por Florencia de la V difundió las imágenes del joven besándose con otro hombre.

A días del escándalo, Lodi dio su versión mediante intercambio de WhatsApp con el locutor Juan Etchegoyen de Radio Mitre: “Prefiero no hablar por el momento, todo esto me afectó muchísimo... Que digan lo que quieran... Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera, estamos separados”, expresó Lodi.