Rodrigo Lussich sobre la paternidad: “No sé si seré capaz”

jueves 28 de julio de 2022 | 6:00hs.

Rodrigo Lussich, periodista y conductor de Socios del Espectáculo habló sobre su anhelo de tener un hijo y también se sinceró sobre los temores que le produce la paternidad.

“Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi (Kildoff), hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente, que es mi familia”.

El periodista hizo esta confesión al escuchar el testimonio de Lizzy Tagliani, que en un móvil con su programa relató que quiere comenzar el proceso de adopción.

“Me moviliza escuchar a Lizzy. Me toca porque me parece un paso tan fundamental. Voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder, no sé si seré capaz. Lo trato, lo elaboro, lo llevo a terapia y no sé si seré capaz de dar ese paso y la admiro profundamente”, explicó el periodista emocionado.