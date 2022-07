Consejos para un buen asado

miércoles 27 de julio de 2022 | 16:05hs.

Cada uno tendrá su fórmula, para sacar a punto un buen asado, pero nunca está de más algunas recomendaciones, para que a la hora de probar el primer bocado, alguien de los comensales, se levante y pida un “aplauso para el asador”.

Lo primero que tenemos que asegurarnos, es que el fuego que haremos, ya sea con carbón, o leña, tenga reserva suficiente para brindar fuego a la parrilla, por espacio de dos horas por lo menos, sin bajar la densidad del calor.

Si el fuego es de leña, sería ideal contar con una parrilla variable, así, se podrá colocar a 45 grados del fuego, y hacer el asado, con calor y con humo del fuego.

En lo que hace a la carne propiamente dicho, por lo general costilla, nos aseguramos de que no esté congelado, además con un cuchillo filoso, sacar los restos de grasa y pella, que no jugaran en contra cuando este expuesto a las llamas, ya que están se derretirán, y llevaran seguramente en algún momento a producirse una llama indeseable para la cocción. Igualmente se tendrá siempre a mano una botella o un recipiente con un poco de agua, para evitar estos accidentes. A la carne le rociaremos con un poco de agua, y con la mano desparramamos a lo largo y ancho de las costillas y en el anverso, así colocamos la sal gruesa, y esta humedad hará que el mismo se adhiera a la carne sin que se caiga. Lo más importante será colocar la manta o las tiras, siempre del lado de las costillas, y acá será donde le tendremos que dar todo el calor posible para que se barra cociendo desde el hueso hacia adentro. No perder de vista esta parte, ya que se ira regulando la altura, a medida que pase el tiempo. Si es manta gruesa, se colocara a una distancia media de cuarenta centímetros, y si como indicáramos, con una inclinación, será mejor. Después de una hora y media, dos, a fuego lento pero constante, comprobaremos con la palma de la mano, el calor que tiene el otro lado de la carne. Si esta tibia o cambio de temperatura, quiere decir que el fuego que viene del otro lado ya ha penetrado. Sera el momento de dar vueltas la manta, y acá regularemos e fuego, agregando a gusto del asador, algunas especies, como orégano, chimichurri, o pimienta, hasta que tenga un color dorado, siempre teniendo en cuenta que cada asador tiene una preferencia, o “bien cocido”, o “a punto” o “jugoso”. La habilidad del asador, será sacar a los costados, según el pedido del agasajado. Acordarse de que siempre el asador, “tiene sed”, y habrá que acarrearle elementos hidratantes, para que su asado, salga bien, y reciba el “aplauso para el asador.