Propuesta para el veraniego invierno

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:00hs.

Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano, le cantaban Donato&Stefano posiblemente a alguna niña. No al efecto de La Niña, que trae problemas a la región, pero que esta vez no tiene nada que ver: es una masa de aire cálido la que bloquea el ingreso del frío (mañana refresca por un par de días) y hace que en medio del invierno, Misiones tenga temperaturas estivales. Cuando eso sucede, buscar un refresco cerca del agua parece una buena idea: se presta para pescar, tomar unos mates y de paso contemplar la irregular silueta inmobiliaria de Encarnación.