Alumnos se quedaron sin BEG y hubo malestar

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:00hs.

Un grupo de padres se comunicó ayer con El Territorio para dar cuenta de que sus hijos, a la hora de abordar los colectivos para ir a clases, no tenían más el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), por lo que debieron abonar $60 por viaje.

“Al mediodía mi hija quedó varada con sus compañeros en el centro. Ellos van a la Epet 1 y tenían que volver para las 14”, contó una de las madres. Ante esa situación, manifestó que fue hasta la compañía Tipoka. “Ahí me dijeron que era un problema de la Sube y tenía que ir al shopping”, agregó sobre el trajinar que debió realizar. La misma mujer señaló que al llegar al lugar observó que no era la única en esa situación, por lo que una vez que logró rehabilitar la tarjeta para que su hija recupere el beneficio, volvió hasta la compañía de transporte para pedir que se informe públicamente de la situación. Si bien este año la renovación fue automática, sí deben hacer los trámites quienes hacen el cambio de ciclo (de primaria a secundaria o de secundaria a universidad), dado que varía la cantidad de boletos gratuitos al mes, y quienes quieran acceder al beneficio por primera vez, tal como se informó a inicios del ciclo lectivo. Ante este escenario, El Territorio consultó a Servicios Urbanos Sociedad Anónima (Susa), encargada de la gestión del cobro del boleto, desde donde indicaron que no se cayó el sistema: “Algunos beneficiarios tienen que actualizar su condición y en esos casos, hasta que no pasen por las oficinas, el beneficio no funciona, pero es sólo una pequeña cantidad”.