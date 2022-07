Kurt Russell y su hijo Wyatt, juntos en la serie de ‘Godzilla’

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:00hs.

Kurt y Wyatt Russell compartirán una nueva aventura laboral ya que formarán parte del elenco de la nueva producción de Apple TV+. Padre e hijo, serán los protagonistas de esta historia de acción, terror y ciencia ficción que está preparando la plataforma.

Acompañados por Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett y Elisa Lasowski, la historia se centrará en el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados en el pasado. Ellos cuentan con un vínculo oscuro relacionado a Monarch. La serie se ubicará luego de los sucesos relatados en Godzilla vs. Kong y en Godzilla: el rey de los monstruos.

La serie está enmarcada en el monsterverse, que remite a la idea de un extenso universo que recrean tramas centradas en la humanidad y su necesidad de sobrevivir ante una catástrofe provocada por monstruos legendarios que lejos de ser irreales forman parte de nuestra realidad.

Padre e hijo ya habían compartido elenco en un par de películas como Escape from LA, Soldier y Goon: Last of the Enforcers, pero es la primera vez que se suman a protagonizar una serie. Wyatt viene de cosechar elogios y buenas críticas por su participación en las producciones Under the Banner of Heaven (que podrá verse en Star Plus), The Falcon y the Winter Soldier, The Good Lord Bird y Lodge 49, entre otras. Para Kurt será su regreso al mundo de las series luego de haber formado parte del drama de NBC, The Quest, en 1976.

Los dos primeros episodios de esta épica propuesta serán dirigidos por Matthew Shakman (WandaVision), quien a su vez se desempeñará como productor ejecutivo de la serie. A esta tarea se suman también los co-creadores de la serie Chris Black (Star Trek: Enterprise) y Matt Fraction (Ojo de halcón).

Esta no sería la única derivación del Monsterverse con la que contaremos. Por lo que sabemos hasta ahora, este universo se extenderá también en Netflix, que va a estrenar una serie de anime centrada en la Isla Calavera. Será una producción de los creadores de Castlevania y de Sangre de Zeus.