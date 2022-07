Murió Paul Sorvino, estrella de ‘Buenos Muchachos’

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:00hs.

El popular actor Paul Anthony Sorvino falleció este 25 de julio a los 83 años de edad; conocido por su papel de Paulie Cicero en Goodfellas traducida como ‘Buenos muchachos’.

La noticia fue difundida por su representante, el cual notificó que al lado del histrión finado se encontraba su esposa Dee Dee Benkie.

Su publicista informó que murió en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida.

Pese a que no se sabe con claridad el motivo del fallecimiento, Neal mencionó que el actor ya venía arrastrando problemas de salud en los últimos años.

“Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya vivido se ha ido. Estoy desconsolada”, escribió Dee Dee Sorvino a través de su cuenta de Twitter, quien además compartió algunas fotos junto al actor.

Paul Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York y protagonizó películas como Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God y A Touch of Class. Mientras que en televisión actuó en series como La ley y el Orden y en Brodway en That Championship Season.

Paul es considerado en el top de los mejores actores de Hollywood, ya que colaboró en más de 50 películas. Su éxito en la industria del cine comenzó cuando debutó en la película “¿Dónde está papá?” de 1970, mientras que uno de sus últimos papeles fue en el programa Godfather of Harlem traducido como “Padrino del Harlem”, un famoso barrio de Nueva York.

Además de ser actor, también era cantante de ópera y escultor figurativo. Sorvino fue padre de Mira Sorvino una artista reconocida que ganó un Oscar a Mejor actriz de reparto por su papel de Mighty Aphrodite de Woody Allen en 1995 y cuando el entregaron el premio dijo que “su papá le había enseñado todo lo que sabía sobre actuación”.

El papel que Paul Sorvino desempeñó para la película de Scorsese fue cuando tenía 50 años; sin embargo, ese ha sido uno de sus trabajos más emblemáticos. Su personaje, Paulie Cicero era un jefe de la mafia con una personalidad fuerte, fría e irónicamente calmada.

Un dato curioso es que Sorvino abandonó el papel debido a que no pudo conectar emocionalmente con el personaje. En una entrevista del Festival de Cine Tribeca de 2015 reveló que: “Encuentras la columna vertebral de un personaje y toma todas las decisiones por ti”.

Antes de ser actor, el señor Sorvino trabajó como mesero, cantinero, vendió autos, enseñó actuación a niños y apareció en algunos comerciales de desodorantes y cátsup. Fue hasta que nació su hija, Mira, que comenzó a escribir textos publicitarios durante nueve meses, aunque no disfrutó mucho de esa etapa, pues expresó que el trabajo de oficina le provoco una úlcera.

Una característica interesante del trabajo de Paul Sorvino es que la mayoría de los papeles que interpretó eran sobre personas que cometían actos fuera de la ley, y en contraste, hizo al menos 20 personajes de policías. Asimismo, durante su carrera actoral también se dedicó a cantar profesionalmente e incluso debutó en la City Opera con The Most Happy Fella en 2006.

De igual forma, Paul Sorvino estuvo profundamente interesado en la escultura desde 1970 y expresó que hacer ese tipo de arte era satisfactorio para él. “Actuar en el escenario es como hacer una escultura, actuar en películas es como ser asistente del escultor”, dijo para el periódico The Sun en 2005.