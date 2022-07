“Celebro que hoy se puede hacer humor desde otro lugar”

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:05hs.

Como el camaleón que va cambiando de color y adaptándose al contexto en el que vive, Fátima Florez también muta. Pelucas, atuendos, maquillaje y gestos particulares son la piel que le permiten convertirse en cuestión de segundos en alguien totalmente diferente.

Camaleónica, como se autodefine, la multifacética artista trae a Posadas un mega show en el que pondrá en escena a unos 40 personajes. Será mañana en el Auditorium del Montoya, desde las 21.30 en el marco de la gira que viene realizando junto a su compañía de arte.

“Posadas es siempre una parada fija. No falta nunca en la agenda, el público de Misiones me acompaña siempre y estoy muy agradecida por eso”, resaltó en la previa de su show, en diálogo con El Territorio.

Al despliegue de su talento para la imitación se suman en ‘Fátima es Camaleónica’ cuadros que incorporan música, a cargo de una banda que sonará en vivo; danza, de la mano de un elenco de bailarines que acompañarán a Fátima en el escenario; y un inmenso despliegue escenográfico que cambiará constantemente a lo largo del show. Se trata de una puesta que combina luces, tecnología y un vestuario espectacular que se ponen al servicio del humor para darle protagonismo a la risa.

A las interpretaciones pactadas se suma también un segmento de ruleta y “el personaje que sale es el que se hace”, detalló resaltando que la improvisación también tiene lugar en el show, entre otras sorpresas.

“Siempre tengo en cuenta los personajes populares, los que el público tiene ganas de ver y los que me gusta interpretar. Entonces es un cóctel en el que todos tienen un lugar importante”, destacó la artista que pone en escena a Lady Gaga, Madonna, Cher, Damas Gratis, Liza Minnelli, Valeria Lynch, Patricia Sosa, y Tini Stoessel, por nombrar algunas. “Además de Susana (Giménez), Cristina (Fernández de Kirchner), Moria (Casán) y Mirtha (Legrand), que no pueden faltar”, agregó sobre el show que promete diversión para “toda la familia”.

Humor y conciencia social

Desde que comenzó su carrera, Fátima imita -sobre todo- a mujeres destacadas a nivel nacional e internacional, con un humor respetuoso y consciente. “Siempre fui respetuosa, todo lo que hago trato de que sea desde esa línea. Mi humor siempre fue cuidando a la mujer. La idea es ponerme siempre en el lugar de la otra persona, no voy a hacer algo que no me gustaría que me hagan a mí. Creo que siempre se puede hacer humor desde el respeto”, reflexionó haciendo hincapié en los grandes -y positivos- cambios que el humor viene sufriendo desde un tiempo a esta parte.

“Hoy vemos o escuchamos chistes de cinco años atrás y decimos ‘cómo puede ser que nos reíamos de esto’, o ‘cómo naturalizamos semejante chiste que es doloroso o incluso ofensivo’. Y eso también es importante resaltar. Celebro que se pueda hacer humor desde otro lugar; que hoy entendamos que no es gracioso si nos reímos del dolor de otro”, acotó resaltando que las banderas de equidad y respeto también se alzan en el ámbito de la risa.

Asimismo, al igual que las temáticas, la atmósfera laboral también ha ido evolucionando a lo largo de los años y las mujeres se han ido ganando -a costa de lucha mucho esfuerzo- un espacio en el ambiente. “Antes era muy poco común ver mujeres humoristas o imitadoras, sobre todo. Este terreno siempre fue excluyente para la mujer”, explicó, al tiempo que recordó que en sus comienzos le sugerían “mostrar el lomo, porque las mujeres no hacen reir”.

Sin embargo, y con mucho esfuerzo y trabajo de por medio, “hice oídos sordos y me planté en donde quise. El mensaje es que siempre se puede”, recalcó con ímpetu y espíritu de empoderamiento.

Hoy, la artista despliega sobre el escenario su propio show, armado y llevado adelante por ella.

