Más plazo para evitar perder subsidio por servicio de luz

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:04hs.

Los usuarios de luz que no se hayan inscripto para intentar sostener el subsidio otorgado por la Nación por este servicio, podrán hacerlo desde hoy y hasta este domingo 31.

Esta vez, no será necesario respetar el número de terminación del DNI, como sucedió hasta ayer cuando debieron anotarse las personas con documentos terminado en 6, 7, 8 y 9. Hasta fin de este mes, la anotación se hará de manera indistinta siempre en www.argentina.gob.ar/subsidios.

Según estimaciones de la Secretaría de Energía, cuando se actualicen los cuadros tarifarios, los usuarios del segmento más alto que dejen de recibir subsidios tendrán un aumento en sus facturas que se ubicará entre los $1.200 y $1.300 por mes.

Quienes no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Es para las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.

En el caso de Misiones, el gobierno de Misiones y la Secretaría de Energía de la Nación, firmarán convenio para que unos 120.000 usuarios mantengan la tarifa social eléctrica provincial. Desde el gobierno, no obstante, recomendaron inscribirse para reforzar la información y sostener el beneficio.