sábado 16 de julio de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bailé con mi ex - Becky G

2 La triple T - Tini

3 Te felicito - Rauw Alejandro; Shakira

4 Quiero decirte - Abraham Mateo; Ana Mena

5 As it was - Harry Styles

6 Hasta los dientes - Camila Cabello; Maria Becerra

7 About damn time - Lizzo

8 París - Morat; Duki

9 TV - Sebastián Yatra

10 Vivir así es morir de amor - Nathy Peluso





Cantantes, series y tiktokers

Llegaron las premiaciones de MTV y las redes se llenaron de las canciones más escuchadas, los videos más vistos y los personajes destacados del año. En Tik Tok se vivió a pleno las premiaciones llegando a superar las 50,4 millones de visualizaciones. El gran evento de este año fue histórico y pisaron fuerte las figuras femeninas. Los premios más importantes fueron para la serie de Euphoria, la artista Danna Paola e inclusive eligieron a la “motomami” del año, en relación al álbum más escuchado del producido por La Rosalía, la cantante española que fue también una figura destacada en los premios. En la alfombra roja se lucieron los trajes más extravagantes, con una consigna que no sabe de límites para el código de vestimenta.



Los Avengers llegan a Play Station Plus

PlayStation Plus, la nuevo suscripción para los jugadores de PS4 y PS5, es un furor a un mes de su lanzamiento.

Los niveles Extra y Deluxe, los más costosos de los tres disponibles, van a recibir la primera actualización de la biblioteca de títulos gratuitos. La gran apuesta de PlayStation Plus en esta oleada de juegos gratis será Stray, un esperadísimo título para las dos consolas de Sony que protagoniza, literalmente, un gato perdido. Otros títulos interesantes que llegan son Final Fantasy VII Remake Intergrade, una versión ampliada de Final Fantasy VII Remake que se ha mejorado para PS5. Marvel’s Avengers para PS4 y PS5 será otra de las opciones, que combina una historia cinematográfica original con la capacidad de juego de un solo jugador y modo cooperativo. Con los personajes de Marvel favoritos de los gamers.

Nicolás Ojeda e Ivana Torres.

Mateo Ferradas, Tomás Canapino, Matías Canapino y Rudy Bundziak.

Emiliano Spataro, Mauro Lulkin y Francisco Hernández.

Luciana Álvarez y Kaori Kikue.