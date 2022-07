El Comité Científico sugiere seguir con el uso del barbijo pese a que cayó la obligatoriedad

viernes 15 de julio de 2022 | 11:50hs.

El uso del barbijo para prevenir los contagios de coronavirus y otros virus respiratorios ya no es obligatorio en la provincia. Esto se da a partir del vencimiento de la emergencia sanitaria, el 30 de junio pasado(decreto 2679/21), que no fue renovada por el Gobierno de Misiones.

Pese a esto, el Comité Científico de la provincia, sigue recomendando -pero no obligando- a la ciudadanía a continuar con el uso del tapabocas en el contexto de suba de casos a nivel nacional y de las demás enfermedades estacionales. Más que nada en espacios cerrados y de aglomeración de personas.

Más allá de esto, cabe resaltar que no hay una ley que obligue a la obligatoriedad de seguir usando en todos los espacios, ni supermercados, entre otros.

“Sugerimos seguir el uso del barbijo, sobre todo en lugares cerrados, sin ventilación, en el transporte público y muy de acuerdo a la situación epidemiológico actual”, dijeron desde el Comité de Científico, un grupo de profesionales de distintas áreas que se creó al inicio de la pandemia del Sars-Cov-2.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, en declaraciones recientes a la prensa, indicó: “La cuestión sanitaria sigue de igual manera, de mi parte no he renovado las emergencias por lo tanto da las facultades, a partir que lo que el Comité Científico va determinando, la no obligatoriedad del uso del tapabocas pero sí la recomendación de utilizarlo en estos tiempos en los que las enfermedades respiratorias dominan el escenario epidemiológico”.

En esa misma línea, añadió: “Cada una de las instituciones va a trabajar con su reglamentación y seguimos insistiendo en su utilización más allá de la caída de la emergencia y de la obligatoriedad. Su utilización va a depender de la responsabilidad de cada uno”.

Mientras que consultado por este medio sobre qué sucederá en las escuelas una vez regresados del receso invernal docentes y estudiantes, el Ministro de Educación, Miguel Seddof, detalló que la semana que viene se reunirán con el Comité Científico para evaluar las medidas a tomar.