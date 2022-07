Tras incrementos, baja el consumo de cerveza y aumenta el de fernet y bebidas blancas

viernes 15 de julio de 2022 | 10:37hs.

Llega el 20 de julio, Día del Amigo, y las personas se preparan para los festejos y es por ello que el sector gastronómico y de servicios se prepara para cubrir la demanda.

Carlos Maria Beigbeder, comerciante, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “La situación del país es un poco compleja con respecto a algunos productos, esperamos que esto mejore y entendemos que esta situación puede ser tránsitoria, pero todos los años el comercio y la gastronomía se prepara para esta fecha en donde ya no es sólo un día sino es la Semana del Amigo”.

“Si bien está mutando un poco el consumo, la gente como opción económica antes tenía la cerveza y hoy ya no es tan así, pero supongo que en muchos casos el que no pueda salir a comer afuera se junta en la casa y hará un asado pero normalmente siempre se acompaña con algo de bebida alcohólica y es bastante habitual consumir fernet, vinos, champagne y si por ahí el clima acompaña tomar vino”, refirió.

Beigbeder además agregó que en reemplazo de la cerveza llegó el fernet, vodka o gin dependiendo del estrato social y la cuestión etaria, “cuanto más jóvenes son, más bebida blanca se consume. Nosotros vemos que el consumo de vodka viene creciendo mes a mes, es un consumo de un público joven aunque sigue habiendo gran consumo de cerveza y hoy tenemos un problema con el champagne ya que al no haber, queda relegado”.

“No hay porque tenemos problemas de vidrio, por lo que han surgido algunas alternativas al vidrio, hay productos que no se pueden comercializar en otra cosa que no sea vidrio pero salieron vinos en latas, en bolsas de plástico que viene dentro de una caja que no terminan de impactar positivamente en el consumidor. Normalmente el que se sienta a tomar un vino y no lo hace todos los días, le gusta abrir una botella, tomarse un vino en latas es medio raro todavía y pasa lo mismo con el champagne”, puntualizó.

A continuación confirmó que en 45 días podría haber faltante de vino y es probable que pase lo mismo con el whisky “y a medida que el Banco Central pueda ir liberando dólares, vamos a poder tener más o menos productos”.

Alta inflación

Beigbeder por otra parte mencionó que ante la salida apresurada del ministro de Economía hizo que haya un pico de aumentos de precios fuertes “en el orden del 15% y se van a ir viendo esta semana y la semana que viene en las góndolas del supermercado. Vamos a tener meses de mucha inflación y no se se salva ningún producto”.

“Los proveedores directamente suspendieron la venta y no nos entregaron nada y por eso se ven algunos huecos en las góndolas y esto se está normalizando pero con un aumento de precios. La combinación de la guerra en Ucrania, la falta de dólares y esta incertidumbre genera estos movimientos económicos”, finalizó.