Pablo Iuliano reemplazará a Affronti como CEO de YPF

viernes 15 de julio de 2022 | 6:02hs.

Sergio Affronti ya no es más el CEO de YPF, la empresa petrolera estatal. Su reemplazante será Pablo Iuliano, quien hasta ayer se desempeñaba como vicepresidente de Upstream No convencional de la compañía.

Affronti fue echado de su puesto en medio de una denuncia sobre supuesto espionaje al presidente de la empresa, el ex diputado kirchnerista Pablo González, quien reemplazó a Guillermo Nielsen, primer titular de la petrolera de bandera. Además, el ahora ex CEO no “estaba alineado” con la gestión de compra de barcos de gasoil que pretendía llevar adelante la compañía, sobre todo en las semanas de más faltante, para surtir a las estaciones de servicio del interior del país.