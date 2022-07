Inscripción tardía: crecen trámites para tener el DNI

viernes 15 de julio de 2022 | 6:05hs.

Es casi imposible poner en números cuántos indocumentados hay en la provincia de Misiones, ya que se trata de personas invisibles, inexistentes para el sistema. Están también imposibilitadas de acceder a cuestiones básicas e imprescindibles, como la salud y la educación.

No obstante, esa realidad se puede ver reflejada en la cantidad de personas que inician trámites de inscripción tardía de nacimiento, gestión a partir de la cual pueden obtener su primer Documento Nacional de Identidad (DNI). En ese sentido, en lo que va del año el Registro Provincial de las Personas tuvo 287 ingresos de inscripciones de nacimiento tardías. Mientras, el año pasado, en un período de seis meses hubo 188 trámites de este tipo.

Esta gestión es totalmente gratuita y administrativa (antes era judicial), se puede iniciar a partir del año del nacimiento y no tiene límite de edad, es decir, pueden hacerlo niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad que no hayan sido inscriptas con anterioridad, es decir, que no tengan partida de nacimiento. Realizada la inscripción se podrá tramitar el DNI.

“A unas 20 personas al mes estamos entregando el primer DNI. Se trata de personas que por uno u otro motivo nunca se han inscripto, es decir, nunca tuvieron partida de nacimiento. Parece mentira, pero eso sucede y llegan a la vida adulta sin tener DNI”, sostuvo en diálogo con El Territorio Paula Echeverría, actual titular del Registro de las Personas de la provincia.

En esa misma línea, añadió: “Sucede mucho en las comunidades mbya, no llevan a inscribir a las criaturas y después quieren ir a la escuela, pero no tienen el DNI. Por eso es muy importante el trabajo de los intendentes, de los operativos cuando se va al interior. Así nosotros tomamos conocimiento de las personas que están indocumentadas y que por esa razón no pueden acceder a un montón de beneficios”.

Los invisibles

El número del primer DNI es inalterable y acompaña a la persona durante toda su vida. Carecer de este documento trae innumerables complicaciones, desde no poder tener un trabajo en blanco, votar, acceder a tratamientos médicos y hasta no poder ser beneficiarios de una jubilación o pensión.

Cuando llegó la pandemia del coronavirus y se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a monotributistas y trabajadores informales, por esta razón muchas personas no pudieron acceder a él.

Asimismo, fue un obstáculo para recibir la vacuna contra el Sars-Cov-2. Es así que personas que estaban en condiciones de ser inoculadas no pudieron hacerlo por estar fuera del sistema y no poder acreditar su identidad. Para dar un ejemplo, en Pozo Azul, del porcentaje de población objetivo que debía vacunarse, el 3% pertenecía a indocumentados, en su mayoría personas dentro del grupo de riesgo.

Es así que Echeverría destacó el rol que juegan los operativos que se hacen en los barrios de Posadas y en los distintos municipios.

“En los operativos tenemos muchísima convocatoria. Si bien la mayor cantidad de trámites que se hacen en esos móviles son de DNI, también se toman los trámites para iniciar la inscripción tardía, allí se toma el certificado de preidentificación (CPI) y se dispara ya el trámite administrativo para obtener el DNI”, indicó y recordó que los trámites se pueden hacer en cualquier delegación del Registro de las Personas y no es necesario viajar hasta la capital.

Las gestiones, contó Echeverría, suelen tardar un máximo de 30 días y a partir de ese momento la persona, con su partida de nacimiento en mano, puede solicitar su primer DNI.

Sobre el procedimiento explicó: “Se tienen que dar los requisitos que exige la ley: que haya nacido en Argentina, se pide un presuntivo de edad, si tiene una constancia de parto o se busca en los hospitales, si tiene hermanos, padres. Tratamos de recabar la mayor información posible para asegurarnos de que se trata de una persona indocumentada y que sea argentina”.



Imposibilidades por no tener DNI

No puede trabajar en blanco ni de manera independiente, porque no se puede obtener número de Cuil ni Cuit.

No puede acceder a beneficios de la seguridad social como la jubilación, la Asignación Universal por Hijo, ayuda por discapacidad, entre otros.

No puede votar.

No se puede casar.

No puede tener licencia de conducir.

No puede tener una cuenta bancaria.

No puede salir del país.

No puede viajar en colectivo.

Si bien muchas escuelas permiten el ingreso a niños indocumentados, no pueden otorgarles certificados.

En algunos hospitales, las personas sin DNI no reciben tratamiento médico.