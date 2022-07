Bresiski indicó que hay 200 obras públicas en marcha en Misiones

viernes 15 de julio de 2022 | 6:04hs.

Tras estar dos años al frente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (2020 a 2022), Sergio Bresiski asumió hace dos semanas como director de Arquitectura de Misiones. El empresario del sector industrial, llega al cargo en reemplazo de Germán Gunnar Krieger. En entrevista con Meta Data, el programa político de El Territorio que se emite los viernes a las 21 por Somos Posadas, Bresiski repasó la tarea que comenzó a encarar y algunas de las obras públicas más importantes que están en marcha en Misiones.

¿Qué tareas se encuentra encarando en este momento la Dirección de Arquitectura de Misiones?

La tarea es amplia, se tienen más de 200 obras en ejecución, muchas de las obras publicas que uno ve en la provincia de Misiones pasan por la Dirección de Arquitectura, que es un ente articulador entre el gobierno provincial y los municipios. Sobre todo, es un ente encargado de llevar a cabo la vida social de cada uno de los ciudadanos de los 77 municipios a través de la obra pública. Entendiendo a su vez la obra pública no solamente transformando esa dinámica social de cada localidad, sino un articulador en cuanto a la reactivación económica. En cada municipio hay al menos dos obras de importancia en ejecución y sobre todas las cosas, su escala, porque trasciende una gestión. Por caso, el hospital de San Vicente quedará, como el hospital de Panambí, que quedará más allá de una gestión. Entonces, se entiende ese rol de la obra pública para transformar el presente y futuro.

¿Cuáles son los pasos en el inicio de una obra pública y en qué momento interviene Arquitectura?

Misiones tiene una cualidad y es que el gobernador tiene mucho territorio, tiene mucha cercanía con la gente. Entonces, eso le da conocimiento en cuanto a la necesidad de cada uno de los pueblos. Ello, sumado a la cercanía con los intendentes, lleva a que entiendan la demanda de la sociedad en cuanto a las obras a concretar en cada municipio, como se dijo, desde un hospital, una escuela, un polideportivo o infraestructura urbana. De allí recibimos en Arquitectura que se deben atender las diversas demandas. Entonces, el equipo técnico responde a través de un proyecto para luego avanzar en la certificación de la obra, que en algunos casos tiene que ver con la transformación urbana, con los Hogares de Día, con terminales de ómnibus, es decir, pasa de salud, deportes y otras áreas y en distintas escalas, desde un hospital de distintas complejidades hasta un Caps (Centro de Atención Primaria de la Salud). Por caso, deportes, desde un playón hasta la pileta del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) en Posadas. Y desde ampliaciones, mantenimiento a una escuela nueva.

De las aproximadamente 200 obras en ejecución en este momento, ¿son grandes obras, medianas o pequeñas y cuáles son las más importantes?

En las tres escalas. La más grande, por citar un ejemplo, el Cepard, en el Parque de la Ciudad, más pileta olímpica y todo lo que va a generar alrededor; tenemos la obra del Palacio de Justicia en Oberá o, como lo dicho, el hospital de Panambí, con una escala interesante. Más otras obras en escala media en San Pedro o en San Vicente, donde también se está haciendo un hospital y el proyecto del polideportivo que también es muy interesante. Más las terminales de ómnibus del interior, como la que está en proyecto de Puerto Rico o la construida de Puerto Piray o los Hogares de Día en Piray, en San Pedro, que son de escala media. Después, un montón de Caps, plazoletas, polideportivos en toda la provincia.

¿Se incorporan allí los nuevos conceptos de edificación, teniendo en cuenta la funcionalidad que se demanda en la actualidad?

Exacto, también depende de su ubicación. El gobernador viene del sector de la salud e interpreta que se necesita en cada uno de los municipios o viene a completarse lo que ya está en existencia.

Al haberse hecho cargo de las funciones hace menos de dos semanas, ¿se propone algún desafío en particular en el área a su cargo?

Cuando existió la charla con el gobernador para sumarme formando parte del equipo en la Dirección de Arquitectura, uno esboza ciertas intenciones. La idea es tratar de vincularnos con otras instituciones educativas, como la Facultad de Arquitectura, que tenemos dos en Posadas, o con la Facultad de Ingeniería de Oberá. Quizás para ir generando mano de obra y que los estudiantes puedan ir capacitándose a la institución y con ello, mejorar las soluciones, mejorar los diseños de los que están en ejecución o a ejecutarse. Ello además de generar una masa crítica donde puedan surgir además propuestas. Y sobre todo también saber qué piensa el privado en cuanto a lo que se está haciendo desde la institución, por lo que ese ida y vuelta que se pueda producir puede ser muy positivo.

Vemos la constante transformación de Posadas. En ese sentido, desde Arquitectura, ¿qué se puede proponer para agregar conceptos o más modernidad a la ciudad?

A la transformación de Posadas, que hoy la estamos viendo y viviendo, le antecede toda una visión y objetivo de lo que debe ser la ciudad. Claramente detrás de ese objetivo está la decisión política de transformar y posicionar a Posadas no solamente provincial sino regionalmente, entiéndase por Mercosur. Hoy Posadas debe ser una de las cinco capitales de la argentina, cuya transformación la posiciona dentro del podio entre esas cinco ciudades. Uno mira la capital de otras provincias y no ve la transformación urbana y crecimiento que está teniendo Posadas. Sin dudas, después de esta transformación impulsada por la obra pública y una visión estratégica viene el acompañamiento del privado que decide llegar con nuevas inversiones. Eso se puede ver en todo lo que es el tratamiento de la Costa Sur, donde primero fue el Estado y luego llegó el privado. O la transformación de la misma Costanera, que como sucede como lo anterior, primero lo público y después lo privado, logrando tener la mejor Costanera del país. Lo mismo está sucediendo con la travesía urbana de la ex ruta 12, pronto vamos a ver cómo el privado va detrás de esa transformación y también hay una transformación por parte del privado. En eso también es oportuno generar un debate sobre la visión estratégica, no solo de Posadas también podemos hablar de Oberá, de Iguazú hasta lo que puede significar para Panambí tener un hospital. Todo ello transforma la realidad.