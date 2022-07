Incertidumbre en las industrias ante la imposibilidad de importar insumos

jueves 14 de julio de 2022 | 12:10hs.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio una serie de medidas que limitan en general la venta de dólares de la entidad para las empresas importadoras, y en particular sobre algunos bienes de consumo.

Esta situación afecta de sobremanera a distintos rubros que al quedarse sin stock no pueden producir.

Federico Gartner, representante de Bolsa Plast de la localidad de Leandro N. Alem, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Está todo bastante complicado por el tema de insumos por la imposibilidad de poder importar, lo que genera que los proveedores no estén entregando alguna línea de productos porque no saben a qué tipo de cambio van a van a poder venderte”.

“Otro problema es la cantidad de producción nacional que hay al no poder importar insumos y lo que antes ingresaba está faltando en el mercado y eso genera una pelea importante diaria con los proveedores para que te sigan entrando productos, remarcó.

Además aclaró que si bien hay stock para poder seguir trabajando “hay una incertidumbre por falta de respuesta de los proveedores y se está viendo un poquito cómo va a ser la alternativa, en nuestro caso particular no es como el sector maderero, todavía tenemos productos que se fabrican en Argentina pero si pusieron cupos o no están vendiendo la cantidad que vendían antes”.

“Nosotros estamos entregando a los clientes, tenemos stock pero la pregunta es hasta cuándo y el problema más grave es es la imposibilidad que tienen tanto los proveedores como el mercado de importar insumos y no se sabe hasta cuándo se podrán conseguir los productos”, acentuó.

Gartner alertó que no se tiene un panorama firme del tiempo que llevará encontrar una solución al problema, “el planteo es que se va a liberar los insumos que se necesitan para trabajar pero hasta el momento no se ha resuelto nada. Hay un montón de insumos que se importan del exterior por una cuestión de escala, de insumos y tecnología. Por más que uno tenga el deseo y la intención de producir tiene que cerrar económicamente el negocio para que alguien lo haga”.

“Si uno no puede importar, el quiebre de stock se va a ver dentro de 45 o 60 días, que es cuando vamos a ver el impacto por no poder ingresar productos y pueden faltar varias cosas”, finalizó.