Benedetto rompió el silencio tras la eliminación

jueves 14 de julio de 2022 | 6:01hs.

Boca está viviendo días agitados, Darío Benedetto es uno de los principales protagonistas y rompió el silencio. El Pipa habló después de la eliminación ante Corinthians, que todavía resuena en el mundo Boca.

“Fueron días difíciles. Quedar afuera de una Copa, erré dos penales, Seba (Battaglia) que se fue. Lo que rescato es el grupo muy unido, hemos pasado estas situaciones anteriormente, pero sabemos lo que significa Boca y hay que levantar cabeza”, arrancó el goleador del Xeneize sobre los días posteriores a caer ante el conjunto brasileño.

Lejos de esquivar las ejecuciones desde los doce pasos, el atacante infló el pecho: “Si hay penal el sábado contra Talleres lo pateo, si el técnico me pone de titular”.

“En la tanda pido patear yo: fue una bronca terrible. Me sentí muy culpable. Sé lo que siente el hincha. Me dolió mucho quedar afuera”, destacó.

En cuanto al video que se filtró de los jugadores antes de salir a jugar, Benedetto aclaró que “fue simplemente una arenga”. “No fue un mensaje para nadie, y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Le quise mojar la oreja a los jugadores y nada más que eso”, agregó.

“Lo que tenga que decirle al Consejo, se lo digo. Hablo mucho con Román (Riquelme) y con el Consejo. Lo que tenga que decir se los voy a decir a ellos”, aclaró y contó que “hablé con Román después del partido con Corinthians y San Lorenzo. Siempre tengo el apoyo de él”.

En cuanto a la reunión con los dirigentes por los premios, el Pipa comentó que “se filtraron tantas cosas. Dijeron que queríamos cobrar por perder. Nunca cobré un premio por perder y no me interesa”.

“Son reuniones en los que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra. Hay discusiones como en todos lugares. Hablar temas de plata no me parece. Es un ida y vuelta con los dirigentes y no pasa de ahí”, agregó.

Para el final, Benedetto dejó claro que no se arrepiente de su regreso al Xeneize y se lamentó la salida de Carlos Izquierdoz, a quien considera su amigo.