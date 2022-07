“No voy a tirar la toalla por más cansada emocionalmente que esté”

jueves 14 de julio de 2022 | 6:03hs.

A casi tres años de la muerte del ciclista Julián Martín Abente Gutiérrez (33), quien fuera atropellado en la rotonda de acceso al barrio A 3-2 de la capital provincial por un Toyota Corolla cuyo conductor manejaba alcoholizado, Vilma Martínez, esposa del fallecido, continúa con la firme e incansable misión de obtener justicia por su ser querido. Por este hecho aguarda el proceso investigativo en libertad e imputado por homicidio en accidente de tránsito José Antonio G. (50), que al momento del hecho iba al mando de un Toyota Corolla entregado en depósito judicial al Ministerio de Acción Cooperativa, ya que en ese tiempo se desempeñaba como chofer de Elida Vigo, por entonces titular de esa cartera.

Consciente de que nada que pueda hacer la Justicia traerá de nuevo a la vida a su familiar, Vilma sí tiene la convicción de ir hasta lo último de sus fuerzas para lograr que el caso sea elevado a juicio, instancia en la que espera que se ventile la responsabilidad que tuvo en el caso el imputado.

Para ello, bajo la representación del abogado Federico Tilli, desde hace un tiempo se constituyó en querellante particular en el caso para tener participación activa y directa en el expediente penal. Y también con una demanda civil.

Durante una conversación con este matutino, no escondió su malestar con el paso del tiempo sin tener novedades fuertes en torno al cierre de la instrucción del caso. Y cargó contra la falta de solidaridad que tuvieron con su familia luego de lo sucedido, ya que se sintió abandonada y sin la contención que ella y sus dos hijos necesitaban.

El Toyota Corolla había sido entregado al Ministerio de Acción Cooperativa.

“Siento una indignación, no sólo por el dolor que ha causado toda esta situación que nos tocó vivir y que la vemos en el desprecio hacia nosotros y a nuestro dolor. Este señor (el imputado) manejaba alcoholizado y en un móvil oficial. Mi esposo volvía de trabajar, había cumplido su horario de trabajo, estaba por llegar a su casa y viene una persona que estaba fuera de sus cabales y le quita la vida”, afirmó muy dolida Vilma, quien en la actualidad es el único sostén de sus dos hijos de 12 y 13 años.

“Él (Martín) mantenía la casa, iba y venía, era un chico joven, buen ciudadano, buen padre y buen empleado. Es una injusticia muy grande, cuando aconteció el hecho intentaron esconder el auto para que no se sepa, intentaron cubrir y tapar para que nadie sepa. Que no se sepa la irresponsabilidad de lo que pasó”, añadió Vilma, quien además reconoció estar emocionalmente muy dolida porque como madre le toca contener a sus hijos. “Tengo que mantenerlos físicamente y mentalmente, son adolescentes y me necesitan mucho”.

En la actualidad la mujer cuenta con un pequeño emprendimiento en su casa, con tres máquinas industriales, con el que busca sostener la economía de su hogar. Pero aclara: “El único apoyo que tuve este tiempo fue de Dios”.

Por último, comentó: “No voy a tirar la toalla por más cansada emocionalmente que esté, soy una persona muy paciente y voy a luchar hasta conseguir una respuesta que sea justa para mi familia”

Madrugada mortal

El siniestro que le costó la vida a Julián Martín Abente Gutiérrez (33) se registró poco después de la 1 de la madrugada del domingo 25 de agosto del 2019, en la rotonda acceso barrio A3-2, de la capital provincial.

El hecho fue alertado al 911 y al lugar acudieron los efectivos de la Comisaría Décima, quienes constataron lo sucedido.

Julián Abente Gutiérrez, que manejaba una bicicleta playera y regresaba del trabajo, fue trasladado de forma inmediata al Hospital Madariaga en ambulancia, donde estuvo internado durante dos días hasta su fallecimiento el martes 27, a las 3.40 de la madrugada.

Su estado desde un principio fue crítico y las 48 horas de internación las pasó en terapia intensiva con respiración asistida.

Los médicos que lo atendieron en aquel entonces determinaron que había sufrido un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de clavícula izquierda, luxación de cadera izquierda, fractura de tibia izquierda, fractura de peroné, contusión pulmonar, fasciotomía de muslo izquierdo.

Estas lesiones graficaron la violencia del impacto -el parabrisas del auto quedó destruido- y la velocidad a la que presuntamente se desplazaba el Corolla. En esa instancia también se pudo establecer que el test de alcoholemia arrojó 1,10 gramos de alcohol en sangre en el conductor implicado, quien no sufrió lesiones de gravedad.

Los efectivos notificaron a las autoridades del Juzgado de Instrucción Dos de lo ocurrido y el magistrado Fernando Verón (por aquel entonces a cargo del juzgado por subrogancia), ordenó la detención del implicado y que los vehículos fueran incautados.



La pesquisa está pronta a cerrarse

Según pudo saber este matutino con fuentes consultadas, el expediente que se investiga en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas está en su etapa final, cerca de llegar al cierre de su instrucción. Los últimos movimientos que tuvo el caso responden al reciente pedido del fiscal Christian Antúnez para que se incorpore el certificado de defunción y la historia clínica del fallecido. Los voceros indicaron que una vez que esto sea cumplimentado, el fiscal será el encargado de formular el requerimiento formal de elevación a juicio y que luego será evaluado por el titular del Juzgado, el magistrado Juan Manuel Monte.

Desde noviembre de 2020 a abril de 2021 el expediente estuvo en la Cámara de Apelaciones de Misiones por un recurso al levantamiento de una rebeldía que se le había decretado al acusado en su momento. En tanto, en junio de este año se concretó una ampliación de indagatoria en el que se puso en conocimiento de las últimas medidas tomadas en el caso.