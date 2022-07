Cómo escribir sobre calidad de vida

jueves 14 de julio de 2022 | 6:00hs.

Hace unos seis meses se me ocurrió una pregunta, apta para escribir una nota, y decidí avanzar en la idea: ¿la Humanidad, habrá llegado al tope de su calidad de vida, al punto de mayor esplendor de su historia, o aún no? ¿Esta pandemia de Covid-19 o esta guerra, serán las últimas? ¿Qué futura guerra es esperable para dentro de unos diez o veinte años?

Hablé con varios amigos y me señalaron que probablemente distintos especialistas me darían diferentes respuestas: los tecnólogos (especialmente los informáticos) dirán que estamos lejos aún del punto más espléndido: la inteligencia artificial y la robótica; algunos médicos también opinarán que estamos avanzando hacia la total asistencia sanitaria humana, aunque hay sospechas de nuevas y variadas pandemias. Las personas dedicadas al turismo, el deporte o el esparcimiento dirán que la Humanidad estaba en muy buen nivel hacia diciembre del año 2019, pero la pandemia lo arruinó, sin saber cuándo volveremos totalmente a ese nivel; los ambientalistas argumentarán que el ocaso de la calidad de vida ya empezó con la revolución industrial y que ahora estamos marchando hacia nuestro deterioro por el muy poco cuidado del medioambiente líquido, gaseoso o material que los humanos en general tenemos.

Los energistas, por su parte, dirán que los humanos estamos viviendo en la era de la energía, con petróleo, gas y uranio como principales fuentes de energía y que quizás dentro de 50 a 80 años, cuando esas fuentes estén por agotarse, recién habremos llegado al tope de la calidad de vida humana.

Obviamente yo pienso que la actual calidad de vida está vinculada principalmente a los bienes (casa, heladera, PC, auto, moto o bicicleta, vacaciones, TV por cable, educación superior, servicios médicos, gas, electricidad, zona en la que vivimos, cómo me llevo con mi familia, si tengo amigos, deporte, etcétera) que poseemos –o no– cada uno de nosotros.

Estoy consultando numerosas fuentes de información para avanzar en el tema, y sorpresivamente encuentro un video del doctor Rosetti López, médico argentino especializado en stress, que da su versión de qué es “calidad de vida”, y que –justamente– debería ser el inicio de este texto.

Este destacado médico, muy conocido por su empeño en explicar qué modo de vida nos hará más tranquilos y felices; tiene publicados libros, videos, conferencias, entrevistas, etc. –todos recomendables para los lectores– por varios medios de comunicación; pero en uno de sus cortos y simple video, Rosetti explica la preocupante cuestión de nuestra cotidiana “calidad de vida”.

Primero aclara que no es lo mismo “calidad de vida” que “nivel de vida” (esto segundo es justamente lo que estuve señalando en los primeros párrafos). La calidad de vida es la distancia que hay entre nuestras expectativas (anhelos o deseos) de ciertos valores, y nuestra realidad vivencial actual. O sea que “calidad de vida” es cuán satisfechos estamos con nuestra realidad concreta (lo que me gané con mi trabajo o mi propio esfuerzo personal) y que, cuanto menor sea la diferencia entre deseos y realidades, mejor calidad de vida tendremos. O sea que esta cualidad –calidad de vida– no es algo “material” sino un sentimiento “cultural” o emocional de cada uno de nosotros.

Agrega el doctor Rosetti que la Argentina está, en calidad de vida, en el puesto 17° del mundo, gracias al turismo, al bar o el café, a la TV por cable, el celular o al fútbol, agregando además que nadie es feliz en aislamiento. La felicidad plena no se adquiere –o aparece– espontánea o individualmente, se la debe construir colectivamente.

Agrega que en el siglo pasado uno era más feliz alrededor de los 20 años, en que tenía futuro, sueños, por que todo estaba por crear. Entre los 20 y los 60 años imperaba el raciocinio y después de los 60 años, era la época en que se valoraba lo que se tenía, se disfrutaba más el tiempo presente, se avizoraba el fin…. Porque, afirma el doctor Rosetti con un profundo argumento filosófico: “No somos seres racionales; somos seres emocionales que además razonamos”, por eso que en esa fase –de los 20 a los 60 años– hay más razonamiento que emoción.

Aquí me aparece la otra gran cuestión prospectiva, sobre nuestro futuro: ¿cómo se vivirá y cuál será el equilibrio o la convivencia entre la Humanidad y la Tierra dentro de unos cuarenta a sesenta años? Creo que esta armonía tendrá varias cuestiones (algunas ya planteadas por los ambientalistas): el creciente calentamiento global, la contaminación por agrotóxicos, los residuos plásticos, la superpoblación humana, así como las emanaciones de dióxido y monóxido de carbono (CO2 y CO) y obviamente, la disponibilidad de energía.

Este diagnóstico prospectivo es bastante complejo, apto para personas inquietas o curiosas como yo, por lo cual merece ser desarrollado en otra nota.