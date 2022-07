ROMINA RICHI estrena su ópera prima, un documental sobre el universo teatral y proyecta su próxima película en Misiones

jueves 14 de julio de 2022 | 6:00hs.

Romina Richi (43) presenta su primer filme como directora, Fantarias, un documental sobre el eminente teatrista Alfredo Arias. “Filmar un proceso creativo es algo de lo más delicado”, dijo la actriz acerca de su ópera prima, pero que ya tiene dos películas más en su haber y que están en proceso de desarrollo.

El universo teatral representado en las comedias musicales del reconocido director Alfredo Arias confluye en un nuevo documental realizado por la actriz Romina Richi, titulado Fantarias, que registra el proceso creativo, los ensayos y el estreno en Francia de El Tigre, y que luego de presentarse el año pasado en el Bafici se estrenará en el Cine Gaumont de Buenos Aires esta semana.

Oriundo de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada (Lanús), Arias se inició en el arte a partir de los happenings y performances del trascendental Instituto Di Tella y se instaló en París en 1969, donde forjó una exitosa carrera desde su particular dramaturgia, donde fue condecorado recientemente como Caballero del Orden Nacional del Mérito -uno de los dos mayores galardones que otorga el gobierno francés a figuras de la cultura-, condecoración que se suma a otras como Caballero, Oficial y Comendador de las Artes y las Letras.

Tras edificar su prestigiosa carrera internacional en otro idioma, en sus regresos a Argentina montó óperas en el Teatro Colón y presentó las puestas Mortadela y tatuaje, La mujer sentada y Familia de artistas.

Entre París y Buenos Aires

En Fantarias, Richi se cargó la cámara y casi la totalidad de los roles creativos y técnicos para seguir a Arias, quien aporta todo su carisma para protagonizar el largometraje junto al elenco de su obra.

Filmado en París con algunos pasajes en Buenos Aires, el largometraje registra desde el primer día de ensayos hasta la última función de El Tigre, narrado con la voz del propio Arias, que reflexiona sobre su trayectoria, su obra y la historia del teatro y el cine.

En El Tigre, la acción gira alrededor de Holy, una travesti fanática del cine, que en la zona de Tigre celebra a las estrellas de la pantalla reencarnándolas en sus filmes memorables: esa noche se prepara para hacer revivir a Lana Turner en Imitación a la vida, pero esa ceremonia atrae el espíritu de la verdadera estrella, perseguida por su hija Lanita, que le ordena volver a su tumba.

Los límites cinematográficos de Holy y Lana Turner serán usurpados por la aparición de Vampira, un personaje emblemático de Ed Wood -considerado el peor realizador de la historia del cine- que reclama ser la estrella de la velada.

Las reflexiones de uno de los artistas argentinos con mayor repercusión internacional, los ensayos de la obra El Tigre y la voz de sus protagonistas a través de la mirada de Richi permiten al espectador sumergirse en el universo creativo de Arias.

La película tiene también música de Fito Páez y Richi figura en los roles de directora, guionista, directora de fotografía y operadora de cámara, mientras que, además del siempre presente Arias, aparece constantemente en el documental el elenco de El Tigre, conformado por Alejandra Radano, Carlos Casella, Denis D’Arcangelo, Arielle Dombasle, Alexie Ribes y Andrea Ramírez.

“Estaba en París y lo conocí a Alfredo (Arias) por un amigo en común y fui a ver una obra que estaba haciendo, que se llamaba Hermanas, con la que quedé muy apasionada, así que le pedí si me dejaba estar un poco en bambalinas y filmar algo”, contó Richi en una entrevista con Télam, sobre la génesis de su filme.

La actriz relató que con ese material luego hizo un cortometraje y Arias le contó que iba a hacer El Tigre y que esa obra hablaba del cine, de alguna manera.

“Entonces, ahí se me ocurrió que podía ser un buen momento para hacer un largometraje. Le pedí permiso a Alfredo y lo fui persiguiendo por todo Francia para que firmara la autorización. Me aclaró que ya se lo habían propuesto y no quería, pero aceptó”, agregó.

Posteriormente, Richi se organizó, filmó un poco en Buenos Aires y luego se instaló en París, donde decidió asumir ella misma el rol de operadora de cámara en función de que “fuera todo más íntimo y que no hubiera mucha gente para no interrumpir o molestar” durante los ensayos y la producción de la obra.

En los créditos figurás haciendo todo, ¿lo disfrutaste o fue muy estresante?

Sí, fue un montón. Las dos cosas: lo disfruté y fue duro también. De hecho, después me costó bastante agarrar la cámara y tenerla colgada; un toque ya dormía con la cámara, era demasiado. Fueron 180 horas que tuve de grabación durante tres meses: tenía que usar todo.

¿Qué fue lo más difícil de la producción entonces? ¿El montaje?

Es que el montaje, al haber filmado yo, se me hizo más fácil porque me acordaba de todo. Por dónde empezar en la edición era la cuestión; no sabía por dónde. Un día me iluminé con la idea de llevar a Alfredo a un estudio de grabación y le hice algunas preguntas y grabé su voz. Fue un hallazgo, porque a partir de ahí me iba guiando con el guión de la obra: fui avanzando con la película también desde la obra. Fue todo un proceso bien complejo.

¿En qué otros proyectos estás involucrada este año?

Estamos ensayando una obra de teatro que estoy dirigiendo, que estrena el 5 de agosto en las salas Cortázar del Complejo La Plaza los viernes y sábados a las 19.30, “No te vayas con amor o sin él”, de Norman Briski, con Leonora Balcarce y Lucila Mangone.Después, estoy jueves, viernes, sábado y domingo con la obra Sex, de José María Muscari, y también estoy con proyectos de cine: tengo cosas muy diferentes que me han propuesto y tengo que ver qué hago. Además, estoy grabando una serie para Star+. Pero, principalmente, estoy abocada a la productora de teatro que abrí.

Filmar en Misiones

Por otra parte, Richi filmó Las chinas, que aún no tiene fecha de estreno, es una ópera de Christoph W. Gluck, “filmé tal como está escrita. ¡De hecho no filmaba con guión, sino directamente con las partituras! Es mi trabajo de tesis de graduación en la Escuela del Colón”, relató a Página 12.

Y adelantó que otro de sus proyectos es dirigir en Misiones, y de hecho ya estuvo en la provincia viendo locaciones. “Es una ficción. Se va a filmar en Misiones, ya estuve haciendo viajes, me reuní con nativos guaraníes para interiorizarme un poco de su cultura”.

En tanto, sobre la temática dijo: “es sobre una figura mitológica de la zona, el Pombero. Es una figura muy interesante, como todos los mitos populares. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo.