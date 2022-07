López: “Hay que agudizar los controles y las dificultades para obtener la licencia de conducir”

miércoles 13 de julio de 2022 | 10:50hs.

En el primer cuatrimestre del 2022 en 1.020 siniestros viales ocurridos en el país hubo 1339 víctimas mortales, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en base a información que proveyeron las distintas provincias al 20 de mayo.

De ese total, 71 murieron en rutas o calles de Misiones, quedando la tierra roja en el primer puesto con más muertes por incidentes de tránsito en el NEA y en el puesto 6 a nivel nacional.

Ramiro López, magíster en Seguridad Vial, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Tenemos muchos problemas acá en Misiones, entre ellos, hay una cuestión de que tenemos una certeza de que no nos va a pasar a nosotros. Esa es una de las cuestiones predominantes y hay que agudizar los controles de tránsito e inclusive, hay que agudizar las exigencias a la hora de poner a circular un vehículo y por sobre todo aumentar la dificultad de acceder a una licencia de conducir”.

“Todos los controles tienen un objetivo, la seguridad vial no es una cuestión puntual, sino que es multifactorial, entonces decir que alguno no sirve sería falso, sino que hay que incrementar la cantidad de todos y la ubicación debe ser analizada en cada una de las situaciones”, aclaró.

López detalló que existe un análisis de la Universidad Miguel Hernández de Elche de España que da 6 razones que cuentan a la hora de cumplir las normas de tránsito: “que son las certezas de accidentes, lo que vemos que hacen los demás que están en nuestro entorno, el juicio moral que cae sobre nosotros a la hora de realizar alguna acción, la certeza de sanción, lo que hace nuestro grupo de pertenencia y lo que sentimos individualmente sobre la adecuación del castigo”.

“En el 'a mi no me va a pasari tiene que ver con la no conciencia de la gravedad y del análisis del riesgo que tenemos, porque por ejemplo, para hacer una licencia de tránsito no se evalúa el análisis de riesgo que hacen las personas y se llama licencia porque es una actividad del alto riesgo, tan alto que tenemos más muertes por siniestros viales que por armas de fuego”, alertó.

En Argentina hay 60 por ciento más de muertos por siniestro viales que por armas de fuego.

“No estamos a la altura para revertir esta situación, no se cumple con un estándar mínimo a la hora de entregar una licencia de conducir, quizás de manera formal sí pero de manera material no”, refirió.

El magíster en Seguridad Vial manifestó que en cuestiones estadísticas en tránsito se toma como día de semana desde las 0 horas del día lunes a las 19 horas del día viernes y como fin de semana a partir de las 19 horas del día viernes hasta el domingo a las 23:59, “el fin de semana, o sea, dos días y medio aproximadamente tenemos cerca del 60% de muertos de lo que hay en toda la semana, eso siempre pasó y siempre es entornos urbanos”

“Hay una concentración en lo que son muertes en motocicletas pero en las estadísticas de revisión tenemos hasta un 80% de que cada vez que hay un siniestro de una moto hay otro vehículo de mayor porte involucrado”, aclaró.

A su vez, López recordó que el conductor de moto es uno de los más expuestos porque no tienen ningún elemento de seguridad pasiva que reduzca las consecuencias de un siniestro una vez ocurrido.

“Hay mucha incidencia de siniestros al amanecer y al atardecer por una cuestión de luz. Siempre hay que pensar que salir a la vía pública es una una actividad riesgosa y claro que me puede pasar. En Misiones es bastante sencillo, tenemos que pensar en nuestra familia y nuestros conocidos, todos tenemos algún pariente, amigo, conocido, vecino, que tuvo un siniestro y murió o quedó con secuelas permanentes. Entonces, si vemos que entre nuestros conocidos cercanos tenemos es porque a nosotros nos puede tocar”, reflexionó.