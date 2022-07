Don Felipe Sokol, historia de vida de un inmigrante

miércoles 13 de julio de 2022 | 6:00hs.

El doctor Guillermo Mario Negro, ex fiscal general federal, escribió en el muro Posadas del Ayer el relato sobre uno de los tantos europeos que emigraron a Misiones. Aquellos que hicieron grande nuestra patria chica misionera. Y como el 9 de julio fue el cumpleaños de Oberá, la ciudad fundada en 1928, y es símbolo de nacionalidades, brindo este escrito-homenaje del doctor Negro a un primario migrante símbolo de todos ellos, recordando que la fiesta del inmigrante en Oberá se ha convertido, por antonomasia, en la fiesta de las colectividades extranjeras asentadas en Argentina.

“No sé por qué hoy me vino a la memoria esta historia de la década del cuarenta, de la que me acuerdo porque fueron mis primeros diez años. Mi padre, maestro con mi madre y director de la escuela 46 de la Invernada de Cerro Corá, contaba con un Ford A 31 comprado en Buenos Aires en el año 1941. Era un chiche y se lo cuidaba don Felipe Sokol, padre del famoso futbolista Pescadito y otros varones, con talleres de chapa y pintura en calle Ayacucho entre Salta y Catamarca, a mitad de cuadra sobre la mano izquierda, donde después estuvo OCA. A raíz de esta circunstancia se hicieron muy amigos y recuerdo que don Felipe se expresaba mal en castellano, lo que no era inconveniencia para que se entendieran porque mis padres habían convivido en Wanda con personas de otros idiomas. Pero la historia que quiero contar, por si no la saben, es que don Felipe arribado desde no sé dónde ni en qué año a Buenos Aires, terminó en Tucumán (“tacuman”, decía, lo escucho todavía) y lo cierto es que, en busca de trabajo, su oficio era carros y ruedas, arribó a Posadas mucho antes de 1940. ¿Cuándo y cómo vino hasta aquí?, le preguntó mi padre un día, y le contestó con naturalidad, de a pie siguiendo las vías de los ferrocarriles y después en barco hasta acá haciendo changas. Imaginarlo ahora atravesando Santiago y el Chaco en esas épocas da escalofríos. Yo lo conocí de chico y lo escuchaba con atención y lo admiraba en su nueva profesión de chapista y pintor, un verdadero artista. No sé en qué año falleció, pero lo sentimos mucho y, personalmente, me apena que nadie lo recuerde como se merece. Un inmigrante emprendedor y trabajador de los que ya no hay.

“En la década del 40, por las secuelas de la segunda guerra mundial, transitaban muy pocos autos por los caminos argentinos cuya red troncal nacional había sido proyectada durante el gobierno del general Justo. Parque automotor reducido, se diría ahora, pese a lo cual en las vacaciones de enero del año 1941 mis padres por la Capital Federal resolvieron comprar el auto: Ford verde, cuatro puertas tan cuidado que parecía nuevo, con el que volvieron pasando por Concordia, de donde era oriunda mi madre, y luego siguiendo el viejo trazo de la proyectada ruta nacional 14, cruzando el Aguapey en balsa a maroma a Pellegrini, Santo Tomé y Posadas; contaban ellos porque yo, en brazos cómodamente.

“El caso es que fue embarcado en la cubierta de uno de los barcos de pasajeros y desembarcado en Puerto Bemberg, para sorpresa de todos. En Wanda, colonia aun, tuvo así su primer vehículo, a unos quince kilómetros al sur, donde mis padres ejercían el magisterio, y les sirvió para desplazarse también a Colonia Lanusse por la picada de unos treinta kilómetros, lugar más poblado con un gran comercio de ramos generales.

“Después, en el 45 vuelta a La Invernada de Cerro Corá, con lo que se darán cuenta de que tanto traqueteo entre picadas, pedregales, lodazales y arenales, cuando nuestro destino vacacional era Corrientes, lo dejó al Ford A baqueteado en el taller de don Felipe Sokol, aquel de quien contara que se había venido desde Tucumán a pie por las vías ferrocarril.

“Don Felipe lo dejó como nuevo y hasta más moderno, espacioso y de tapizado al tono, un lujo para la época.

“Habrá sido por el 47 o 48 cuando ocurrió lo inesperado. No recuerdo la razón, pero mi madre debió quedar en Posadas con mi hermano, y una semana acompañé a papá para volver al sábado siguiente después del mediodía.

“Preparando el viaje de regreso desde temprano, cargando provisiones varias y una bolsa de carbón, origen de la fatalidad del Fordcito, seguramente de un horno apresuradamente apagado. A media mañana, en plena impartición de clases en todos los grados, el portero avisa que del auto salía humo, y cuando todos, director maestros y alumnos salimos a ver, ya estaba en llamas en su cobertizo con techo de paja a la izquierda de la escuela; nada se pudo hacer al derrumbarse el techo, y se perdió todo.

“Sorpresivamente un día nos visita don Felipe, deseoso de verificar lo escuchado y ver los despojos del auto. Jamás podré olvidar la expresión de pena en su rostro ni menos las lágrimas que se le escaparon, a él que seguramente había vivido muchas otras tragedias más graves. Y no sé cómo fue, pero el caso es que inspeccionó todo lo que quedaba del auto apoyado en sus cuatro llantas y se lo llevó a Posadas. Como el chasis, el motor, el tablero y otras partes se habían salvado, se tomó el trabajo de reconstruirlo, y como no se conseguía una carrocería adaptable, inventó un transporte, lo convirtió en “chatita” pintada de marrón con guardabarros negros. Otra obra artística con el plus de su solidaridad sin precio. Y volvimos a tener locomoción indispensable para el trabajo docente”.

Guillermo Mario Negro, Posadas, julio de 2022, en honor de los inmigrantes que hicieron grande a Misiones.

Nota: Don Felipe Sokol, tatarabuelo de mi nieto Tomi.