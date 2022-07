Familias TEA molestas por la atención del Samic de Iguazú

miércoles 13 de julio de 2022 | 6:04hs.

Desde hace ya varios meses los familiares de niños con autismo intentan visibilizar los problemas a los que se enfrentan para tratar de sacar a sus hijos adelante. Diariamente se encuentran con trabas, desde la falta de maestros integradores en las escuelas y discriminación hasta los atrasos en la resolución de la documentación para acceder a las pensiones por discapacidad.

En ese contexto, una madre debió exigir con vehemencia que en el Hospital Samic de Iguazú le resuelvan los problemas burocráticos y que le entreguen la documentación de su hijo. Ante esta situación el grupo de Familias TEA (trastorno del espectro autista) demandó la renuncia de la directora del nosocomio, Raquel Matcoski.

La situación se viralizó el viernes tras la difusión de un video en el que Nadia, madre de un niño con autismo, pidió a una funcionaria del hospital local que le entregue los papeles de su hijo.

“En marzo comencé los trámites para obtener el CMO (certificado médico oficial), en abril tuve la entrevista. La semana pasada fui a buscar los papeles, como no tenía el documento de mi hijo, no me lo quisieron dar. Me dijo que vuelva otro día. Fui de nuevo, pedí turno, empezó a llamar y le pedí los papeles, a lo que me contestó que no y me cerró la puerta en la cara”, contó Nadia.

En ese momento, la madre comenzó a filmar y a solicitar que le entreguen los papeles que estaban retenidos por la institución. Acto seguido, la empleada del hospital le dijo que se retire o la sacarían del edificio con la Policía.

“Comenzó a burlarse, le dije que no me iba sin los papeles y que la iba a llamar a la directora del hospital. Me respondió que hiciera lo que quisiera y se negó a entregar los papeles”, recordó la madre del niño con TEA.

El Territorio intentó comunicarse con la dirección del nosocomio público de la Ciudad de las Cataratas para conocer lo sucedido, pero no obtuvo respuestas.

Comunicado de la asociación

Ante esta situación, en la jornada de ayer el grupo de Familias TEA emitieron un comunicado en el que exigen el cumplimiento de la ley y la renuncia de la directora del hospital.

Algunos fragmentos del comunicado referenciaron: “Estamos cansados del maltrato institucional por parte del hospital, así como también de otras instituciones públicas y privadas, como escuelas que deben dar a nuestros hijos el derecho a una educación de calidad”.