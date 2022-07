Pesce dijo que las reservas del Banco Central son suficientes

miércoles 13 de julio de 2022 | 6:02hs.

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, ratificó ayer que las reservas de divisas “son suficientes” actualmente, negó que sea necesaria una devaluación y sostuvo que la situación en la balanza cambiaria comenzaría a mejorar en agosto próximo cuando “empiecen a ceder las importaciones energéticas”.

En la misma sintonía se expresó el vicepresidente de la entidad, Sergio Woyecheszen, quien subrayó la “obsesión del directorio” del banco de “fortalecer la moneda nacional”.

“Las reservas son suficientes. En todos los segundos semestres vienen con la historia de que no tenemos reservas para generar desasosiego y maniobras especulativas. Siempre las hemos superado y esta vez las vamos a superar también”, aseveró Pesce.

Del mismo modo, recordó que la entidad monetaria “cumplió con las metas que se había propuesto de acumulación de reservas en el primer semestre del año”.

En tanto, descartó que la aplicación de “recetas recesivas” o una “devaluación brusca”.

“No es necesario porque lo que tenemos es sólo una coyuntura difícil que tenemos que atravesar”, dijo, y señaló que, quienes demandan una devaluación, buscan “conseguir una distribución del ingreso y ganancias mayores a las que tienen en la actualidad”.

Por otra parte, si bien reconoció un faltante de divisas a causa de las mayores importaciones energéticas, Pesce se mostró optimista respecto de las perspectivas a futuro.

“Tenemos un futuro cierto. La Argentina exportó el año pasado U$S 78.000 millones y este año estamos estimando que se van a exportar U$S 90.000 millones, y eso significa que una de las restricciones que tenía la economía desde los años 50 que es el sector externo, presenta un perfil muy positivo”, explicó. En tanto, indicó que la importación de combustibles creció 10,3% en 2021 y “en los primeros meses de este año”, subió 200%.

“Si la Argentina no tuviera que importar energía, tendría que importar anualizados unos U$S 72.000 millones contra una exportación de U$S 90.000 millones”, lo cual “generaría la posibilidad de un superávit que serviría para pagar las cuentas de servicios y las restantes obligaciones con el sector externo”.