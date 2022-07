Sylvester Stallone se convierte en superhéroe en la película Samaritan

miércoles 13 de julio de 2022 | 6:00hs.

Finalmente, Prime Video comenzó a promocionar su más esperada película de este año: Samaritan. Los condimentos son suficientemente buenos para ser considerada una de las más ansiadas de la plataforma porque protagoniza Sylvester Stallone y sigue la historia de un superhéroe retirado que es descubierto más de 20 años después.

Samaritan es dirigida por Julius Avery (Overlord). El guion fue escrito por Bragi F. Schut (Escape Room) y es una adaptación del cómic homónimo de Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex Ross publicado por Vertigo Comics.

La película se centra en un superhéroe retirado que lleva dos décadas escondido hasta que un niño descubre su identidad y le pide que vuelva a la acción. Ese niño está interpretado por Javon ‘Wanna’ Walton, el rostro que ya vieron en Euphoria y The Umbrella Academy tercera temporada.

El proyecto se anunció a principios de 2019 y originalmente estaba programado para llegar a los cines en noviembre de 2020, pero la pandemia retrasó todo el proyecto. Cuando parecía que la normalidad estaba ya de nuevo, en enero de 2021, la película coproducida por MGM y Balboa Productions volvió a publicar imágenes, pero nuevamente fue sometida a convertirse en un “título sin fecha de estreno”.

Sylvester Stallone produce y protagoniza Samaritan y vuelve a aparecer en una película de superhéroes tras su breve paso por Guardianes de la galaxia Vol. 2, aunque posiblemente retome ese rol.

Quien lo acompaña es un joven actor de Euphoria y que también es especialmente conocido por ser el boxeador más joven del mundo, haciendo una hermosa conexión con el personaje más icónico del actor y en imágenes filtradas se vio a ambos practicar algunos golpes de puño.

“Nosotros no tuvimos superhéroes”, explica su director, pues creció viendo películas de los 80. “Sólo teníamos a héroes de acción. Y Sly es lo más cerca que tuvimos de tener a un superhéroe. De manera que, ¿por qué no ponerlo en una película de superhéroes? Suena a cool y fresco y a algo que la gente podrá disfrutar. Vamos a tener la oportunidad de ver a Sly haciendo cosas que no veíamos desde hace tiempo, y de una manera realmente inventiva”, asegura Avery sobre la propuesta.

El director responsable de películas como Son of a gun y Overlord resaltó que el filme ahondará en lo que nos hace humanos en los momentos más difíciles, así como presentándonos elementos habituales de este tipo de género, como acción grandilocuente, secuencias épicas y una trama que promete estar a la altura de la premisa original.“Sí, es una película grande, una película evento, en el que hay héroes pateando culos”, remarcó el cineasta hace unos meses. Con estos buenos augurios y destacando que es una visión “oscura y fresca del género”, las expectativas crecen en torno a este nuevo estreno. z