Agencias de Turismo sin poder realizar operaciones con tarjeta de débito y crédito en el exterior

martes 12 de julio de 2022 | 11:50hs.

La estrepitosa salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación generó incertidumbre en los sectores de la economía argentina que venden servicios en pesos, pero que deben comprarlos en el exterior en dólares.

Uno de los sectores que opera de esa forma es el de las agencias de viajes mayoristas que trabajan con servicios turísticos emisivos, es decir, que venden servicios a los argentinos que viajan al exterior.

Sandra Lezcano, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, dijo al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, destacó que no tienen mayores precisiones de lo que van a ser las nuevas restricciones, “la última noticia que tuvimos anoche de varias operadoras y de varias agencias de viajes que están con grupos en diferentes lugares del mundo es que no le están funcionando ni las tarjetas de débito, ni las tarjetas de crédito, que sale como que tienen fondos insuficientes”

“Es decir que no están pudiendo operar ni ocupar las tarjetas, esa es la última información que tenemos. Por esto se está elevando una nota al Banco Central para saber qué es lo que está pasando porque no tenemos ni un comunicado directo de ellos diciendo de que iban a hacer estas medidas ni que van a implementarlas, así que ahora justamente estamos con la Federación Argentina de Agentes de Viajes comunicándose a su vez con el Ministerio para que puedan decir que es lo que está pasando”, acentuó.

Además agregó que hay varios grupos de operadores que estaban en Turquía y de otros lugares del mundo que querían pagar servicios y no lo dejaron, “no es un caso aislado, sino que es un grupo de varias personas. Veíamos venir esto pero la gente cuando viaja al exterior tiene que consumir, no es solamente gente que viaja por placer sino también otros grupos”.

“Nosotros estábamos con una teoría de que iba a pasar esto, pero no sabíamos que iba a ser en forma inmediata. A las agencias de viajes nos perjudica porque somos emisivos, pero también vendemos paquetes nacionales y hacemos receptivo pero lo que yo creo es que lo primero que hicieron fue culparnos de hacer ventas masivas pero no es ese el flujo porque hay una parte de esas personas que tienen que viajar pero no necesariamente por placer sino también por negocios o temas educativos”, remarcó.

Lezcano detalló que lo que hacen las agencias es vender un servicio para que la gente pueda ir y estar en tiempo y forma, “esto es un castigo pero también hay una fuga de divisas por las compras en el exterior lo que comprueba que la fuga no es sólo de turismo. Somos en este momento agentes de retención porque tenemos percepción y tenemos impuesto país que estamos pagando al gobierno y tenemos que tener todo en regla, somos una empresa que estamos en el ojo de todo y tenemos que tener todo en regla para poder operar y en vez de poder ver una solución, nos atacan”.

“Es claro que tuvimos un momento muy complicado por la pandemia, estuvimos mucho tiempo sin operar, hay empresas operadoras mayoristas grandes que todavía no están trabajando y necesitamos trabajar para poder solventar y pagar todos los gastos y esto nos vino como un balde de agua fría. También se vende a nivel nacional pero lo que pasa es que colapsa, estamos en temporada alta, no tenemos lugar y la gente busca la opción para irse”, refirió.

Alta demanda

La presidente de la asociación que pese a la situación conflictiva, siguen las consultas y “yo no se a qué punto la gente no va a viajar, porque va a seguir viajando. Hay que ver que este año como se abrieron muchas fronteras a nivel mundial la gente que tenía pendiente para viajar y que quiere viajar porque estuvo dos años sin poder hacerlo, lo está haciendo, o sea, ellos tendrían que haber previsto de que esto iba a suceder este año”.