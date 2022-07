Incendio destruyó por completo un aserradero en Candelaria

martes 12 de julio de 2022 | 11:20hs.

En horas de la madrugada de este martes, las llamas consumieron totalmente un aserradero Magral SRL, ubicado sobre el kilómetro 1364 de la ruta nacional N°12 en el municipio de Candelaria.

El fuego consumió rápidamente toda la extensión del aserradero y oficinas del lugar dejando a mas de 30 obreros sin trabajo.

Cerca de las 7 fueron llegando los trabajadores que prestan servicio en el lugar quienes indicaron a El Territorio que en la mayoría de los casos se fueron enterando del hecho cuando rumbo a su puesto laboral visualizaban las llamas.

Sin una definición precisa, los trabajadores demostraban incertidumbre y tristeza ya que llevan ahí más de 20 años, aunque hay quienes están hace poco tiempo. Un empleado que lleva casi 20 años de servicio dijo "esto es tremendo porque no sabemos que va a pasar ahora y encima que no hay trabajo por ningún lado, es muy reciente, todavía no caigo en la realidad", destacó.

Trabajaron en el lugar Bomberos de la Policía de la provincia, Bomberos Voluntarios de Candelaria, un camión cisterna de EPRAC y cuando asomaba el día las llamas continuaban en los sectores donde había madera aserrada y para aserrar.

El aserradero Magral SRL, que los vecinos lo denominaban "Sato", es uno de los más importantes de la localidad por la actividad que tenía a diario y la mano de obra que generaba. Con más de dos décadas de trayectoria, con mercados abiertos en toda América y Asia, tenía uno de los planteles de personal más calificados en la materia de la región. ç