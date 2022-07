El cabo del Ejército debió recibir asistencia mecánica respiratoria

martes 12 de julio de 2022 | 6:00hs.

El suboficial del Ejército Michel Nathanael Verón (26), lesionado el viernes en una supuesta celebración de ascenso de rango en el Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles, debió recibir asistencia mecánica respiratoria en las últimas horas de ayer mientras espera la llegada de una prótesis para la próxima cirugía. No se descarta el riesgo de muerte, según manifestaron voceros de la Fuerza.



Al cierre de esta edición, la esposa del cabo, Yanina P., comentó a El Territorio que fue notificada sobre la crítica situación de su esposo que debió recibir asistencia respiratoria ante la imposibilidad de hacerlo por sí solo.



Horas antes, en conversación con este medio, la joven había relatado que luego de la primera intervención quirúrgica realizada el sábado, donde le suplantaron una vértebra rota por un hueso de la pelvis, Michel Nathanael se encontraba lúcido y consciente pero “se lo nota nervioso cuando comienza a hablar” y que no se descarta el riesgo de muerte por la gravedad de la lesión y el proceso de recuperación.



“Está comiendo sólido de a poco y esta tarde (por ayer) le harán una tomografía para ver cómo está todo”, comentó la mujer que, junto a su hijo y a sus suegros, espera diariamente las novedades fuera de la clínica posadeña.



En este contexto, Verón y su familia aguandan la llegada de una prótesis que necesita el muchacho para que programen la siguiente cirugía.



Por otro lado, la joven relató que se enteró de lo ocurrido con su esposo a través de una amiga que se encontraba en el hospital cuando él llegó lesionado.



Desde el mediodía la mujer había intentado comunicarse con Michel pero no había logrado hacerlo porque su celular estaba aparentemente apagado.



“Todo sucedió entre las 4 y las 6 de la tarde. En el hospital nadie le avisó a la médica que había sufrido un golpe en la cabeza, ella se dio cuenta que algo estaba pasando en la columna”, comentó Yanina.



Explicó que en un primer momento la médica lo trató como una posible descompensación por intoxicación relacionada al consumo de alcohol y a una supuesta ingesta obligada de un condimento.



Asimismo, la joven agregó que, según testimonios, a su esposo lo trasladaron unos metros caminando y, en ese aspecto, su vida corrió peligro la mayor parte del tiempo por el descuido de la inminente lesión en las vértebras.

Michel Nathanael Verón (26).

Por otro lado, cuando pudo encontrarse con su familiar la situación no fue alentadora. Michel Nathanael Verón había ingresado al nosocomio local en grave estado de salud, con un cuadro de hipotermia - con 34 grados, según afirmó el padre- y en cuanto pudieron hablar el muchacho manifestó que no sentía sus extremidades.



“Él me decía ‘moveme las piernas’ y yo le decía ‘te estoy moviendo’ pero él no sentía nada’’, relató su esposa.



En cuanto a la violencia anunciada del encuentro entre camaradas, Yanina aseguró que “él tenía miedo de ir” por las características de las habituales celebraciones en regimientos militares.



Esto último está estrechamente relacionado con lo manifestado por la madre del joven, Mónica Rosalino, quien estuvo en comunicación ayer por la mañana con el programa Así te lo contamos de Radioactiva 100.7.



“Yo y él teníamos miedo de lo que podía pasar en esto. Tenía pensado llamarlo para inventar algo y traerlo por lo que podía pasar”, afirmó la mujer. Y agregó que “me veía venir esto, yo tenía mucho miedo. Yo sé cómo son las cosas ahí”. Rosalino, además, recordó lo sucedido hace pocas semanas atrás en Paso de los Libres, cuando en una celebración similar falleció un efectivo del Ejército.



“En la famosa bienvenida les hacen de todo. Correr, saltar, ranear, todo lo que el soldado tiene que aguantar”, relató Rosalino. “Ese es el dicho de ellos: el soldado todo lo tiene que aguantar”, resaltó.



Sobre lo sucedido el viernes, la progenitora contó que su hijo, como “agasajado”, fue el encargado de hacer el asado para todos los presentes, aunque se le prohibía comer.



“Él hizo el asado y no lo pudo ni probar, ahí lo obligaban a tomar de todo, porque le dicen que el soldado aguanta. Lo hicieron tomar hasta el chimichurri, y al final lo hicieron tirar a la pileta. Ese es el rito que le hicieron cumplir”, explicó acongojada la madre del joven.



Sobre el avance de las investigaciones, Mónica afirmó encontrarse “conformes con cómo se avanza, porque esto no puede quedar así. Es muy fuerte lo que le pasó a mi hijo. Podría haber muerto en el acto cuando cayó a la pileta casi sin agua”.



Y agregó “espero que esto nunca más pase. Hoy podríamos estar lamentando la muerte de mi hijo, como esa familia de Río Cuarto. Por eso tenía mucho miedo”.



Según su testimonio, Michel llegó desde Buenos Aires la semana pasada donde estaba estudiando para conseguir su ascenso. Terminó de rendir a principios de julio y volvió a Apóstoles donde está destinado desde hace 7 años. Este lunes debía empezar sus vacaciones.



Por el hecho, fueron relevados de la cúpula del Regimiento involucrado el teniente coronel Patricio Trejo, el segundo jefe Mayor Sebastián Notaro y el encargado de la Unidad, suboficial mayor Ireneo Suárez.

Repudios al modus operandi de los “bautismos”

A nivel nacional, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, se manifestó el domingo en una radio porteña y repudió lo acontecido en Misiones. Sostuvo que “esto del bautismo” en los cuarteles “no va más”.



“Es un soldado voluntario que pasó a cabo y ha sufrido graves lesiones”, agregó el funcionario y lamentó: “Hay todo un movimiento de rechazo a los bautismos, va a haber sanciones. Es algo claramente prohibido y hay una desobediencia. Habrá relevo de los jefes de unidad. Actuaremos con dureza y firmeza”.



Por otro lado, desde la Asamblea permanente por los Derechos Humanos Regional Misiones solicitaron el cese de estas prácticas “cargadas de un fuerte contenido de crueldad institucional”.



La gacetilla de prensa instó a llamar “a las autoridades pertinentes a incorporar en los reglamentos de cada una de las fuerzas la prohibición de todo acto lindante con agresiones de diverso tipo”.



“ Se trata de violencias que además de resultar perjudiciales y dañinas para la salud del personal involucrado y para el conjunto de la fuerza, constituye una orientación formativa en valores que queremos erradicar como el machismo, la violencia institucional, la violencia física ,el maltrato entre compañeros y entre personal superior y comunidad”, puntualizaron.



Por su parte, desde el proyecto de Extensión Circuito por la Memoria de la Universidad de Misiones (FHCS-UNaM) se manifestaron mediante un comunicado donde expresaron su preocupación con lo ocurrido y aseguraron que se trata de un hecho relacionado a la lógica del abuso de poder y amedrentamiento “que se inscriben dentro de un modus operandi represivo que es menester atender y desnaturalizar desde sus cimientos”.



En ese sentido, instaron a “que se implementen acciones en materia pedagógica, educativas y ético-políticas, que vayan de la mano con una perspectiva respetuosa de los derechos humanos”.



Finalmente, solicitaron la atención sobre el caso y la intervención de las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones.