Los gurises se suman a la acción teatral

martes 12 de julio de 2022 | 6:00hs.

Cuida tu planeta, hace un mundo mejor, si ayudás al otro, te ayudás a vos entonaba y rapeaba Topito Tapita, uno de los personajes entrañables del grupo Reciclo Circo que ayer abrió la jugada del Festival Gurises al Teatro en el barrio A 3-2.



La propuesta no sólo hizo bailar y divertirse a más de 30 chicos que llegaron hasta el SUM del barrio para una tarde diferente, sino que ahondó en recomendaciones clave para, por ejemplo evitar la propagación del Aedes transmisor del dengue.



‘‘Hay que descacharrizar, si vemos un tacho con agua lo damos vuelta’’, repetían Diego Rada y Berenice Texeira ante un atento público que iba de los 4 a los 10 años aproximadamente.



Una mezcla de clown, títeres, música y aventuras en modo ‘consciente y con el eje en las tres R, se desplegó ayer, sumando la participación de los más chicos, en una tarde húmeda poco propicia para los juegos al aire libre.



Anticipando la obra principal de la jornada, hubo juegos, pintura y como corolario una merienda. Además, el escenario armado en un extremo del SUM, fue el lugar de presentación de los alter ego de Nerea Ayala, Ana Dominiko, Hernán Rodríguez que estrenarán La verdad de los piratas, la semana que viene en el Cidade.

Además de la función hubo otras actividades para los chicos. Foto: Federico Gross

La obra se enmarca en las actividades especiales que se suman al Gurises, del 15 al 23 en el Centro Cultural Vicente Cidade. Como es habitual, juegos, talleres y más se disponen para entretener a los más chicos en este receso invernal. La nutrida grilla contará con propuestas internacionales y de distinto perfil para chicos de todas las edades y La verdad de los piratas, escrita por Rita Figueredo y dirigida por Silvina Warenycia será una de las novedades que incluye la participación activa de los niños. Además de ser espectadores, podrán actuar, bailar e incluso aventurarse en la búsqueda de un tesoro en esta pieza que tiene eje en la importancia del compartir. Con cupo limitado se presenta el 21, 22 y 23 desde las 16. De esta manera, cabe resaltar que mientras las obras de teatro mantienen el horario habitual de las 18, desde las 16 se habilitan no sólo el pelotero, maquillaje artístico y más juegos sino esta serie de actividades especiales en la sala Marisil Ceccarini que incluirán lo interactivo de los piratas, así como también talleres y por ejemplo la obra sensorial para bebés Abrazo de río.



Desde la coordinación, Solly Galván destacó ayer la alegría de volver a potenciar un espacio para los infantes e impulsar la convivencia y el juego. ‘‘Los ves saltar, jugar, abrazarse cosas que el año pasado no podíamos hacer. Estaban distanciados, con barbijos... entonces ahora hay una alegría de compartir de nuevo y el juego: que puedan correr, abrazarse, estar juntos en una lona, es una celebración para nosotros’’, comenzó diciendo.



En esa línea, postuló la importancia de sostener este espacio. ‘‘Es re importante que se siga haciendo y que tengamos apoyo, hoy están unidos de Cultura de la muni con provincia y nosotros que somos independientes, en esta movida de llegar a los barrios. Es importante formar espectadores, son chicos que no pueden ir al teatro y por eso es muy valioso que los podamos sumar’’.



Con el ánimo de federalizar todo lo posible, el Gurises también suma una grilla de gira por ciudades de la provincia. Y en ese marco Galván remarcó lo crucial de que el público pueda acceder a obras de Brasil, de Perú, de Bariloche, por ejemplo, ‘‘que son lugares tan lejanos’’. ‘‘Me parece que está bueno, es acercar cultura, unir cultura’’, profundizó y sumó que el acercamiento va más allá del lenguaje. ‘‘Los de Brasil hablan en su idioma, pero los chicos los van a entender igual porque acá no es tan importante el lenguaje sino como juega el cuerpo supliendo la palabra para generar las emociones en los chicos’’, indicó.



Juegos, aventuras, descubrirse en la butaca o incluso en el escenario son experiencias fundamentales que cientos de niños podrán abrazar estas semanas, siendo protagonistas de un festival centrado en el teatro pero enfocado en lo lúdico.

Lo reciclado, una base de la propuesta Circonsciente. Foto: Federico Gross

Programación de obras en el Cidade