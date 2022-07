Puesteros piden intervenir el Mercado Central de Misiones

martes 12 de julio de 2022 | 6:05hs.

Comerciantes de frutas y verduras del Mercado Central de Misiones resolvieron ayer la no atención comercial por la continuidad de casos de inseguridad. Ante ello pidieron la intervención de la entidad al gobierno provincial, para que se garantice la libre compra a los consumidores que llegan desde diversos puntos de la provincia y también desde Paraguay.



Se explicó, en una conferencia de prensa, que los clientes son constantemente perseguidos y coaccionados para comprar prioritariamente en un puesto del sindicato de changarines de la entidad.



Detallaron que los aprietes vienen desde hace varios meses y se fueron agravando con la mayor llegada de consumidores paraguayos. Esta situación, según se explicó, fue advertida al presidente del Mercado Central Jorge Brignole. Pero hasta el momento no se ofreció una solución que garantice la seguridad y libre circulación en el predio.



“Hoy en particular enviamos una carta a Casa de Gobierno a ver si nos pueden atender para trasladar nuestra queja. Dejamos de traer mercadería perecedera porque hemos llegado al punto de no poder venderla. Estamos en una situación crítica, golpean y amenazan a nuestros clientes y los extorsionan diariamente", comentó Bruno Deis, presidente de la Cámara de Comerciantes del Mercado Central de Misiones.



Enfatizó que entre sus pares "nos hemos quedado prácticamente sin el trabajo dentro del mercado. Necesitamos un cambio real. El señor Brignole se ampara diciendo que el problema es nuestro", comentó.



Diferenció en tanto que "el reclamo este no es sindical, hemos dado un aumento del bulto transportado en los últimos días. Reclamamos porque se está bajo extorsión real dentro del mercado y esto no lo puede desconocer la administración". Deis indicó que no volverían a atender comercialmente hasta tanto tengan garantías de que trabajarán sin aprietes por parte de personas que responderían al sindicato de changarines. Se apuntó que estas personas operan en un puesto que está a la entrada del Mercado Central y desde allí insisten para que los compradores prioricen su compra en su local.



Ante los reclamos de seguridad, el presidente del Mercado Central, Jorge Brignole, dialogó con El Territorio y explicó que realizó mejoras en la presencia policial del predio.



“El problema tiene fundamentos que hay que resolver. Habíamos empezado a hacerlo la semana pasada, con más presencia policial que permitió evitar la presión sobre los compradores, por parte de personas pertenecientes al sindicato de changarines”, reconoció en primer término.



Y luego apuntó, “pensé que con esta acción íbamos a lograr descomprimir el reclamo pero lamentablemente la cámara decidió hacer el lock out y ahora estamos intentando dialogar. Desde el sindicato de changarines nos comentaron que están dispuestos a dialogar y esperamos llegar a un acuerdo, porque con esta medida la gente terminará pagando más cara la fruta y la verdura. Y se estaría generando una situación de desabastecimiento”, comentó.



Enfatizó que a pesar de las diferencias con los puesteros "hay cosas que tenemos que atender y tienen razón, pero en parte por eso ya tomamos medidas con la mayor presencia policial".



Cansados

Otro comerciante del Mercado Central, Rubén Mussi -propietario de Papas Mussi-, comentó que han venido registrando notorias mermas de venta. Y culpó por ello a los aprietes contra los consumidores que no pueden ingresar libremente hacia el fondo del predio.



“En el Mercado siempre había un libre comercio, de acuerdo al precio, a la calidad, el cliente venía y elegía a quién comprar. Pero ahora, esta gente viene y extorsiona, les dice a los consumidores que les compren a ellos sí o sí. Inclusive a un precio mayor y nosotros miramos como pasa todo. Están en la entrada, hacen un peaje para que la gente entre y si no les compran no los dejan entrar", comentó Mussi, que recordó que hace 30 años trabaja en el Mercado ubicado sobre la ruta 12 en Miguel Lanús.