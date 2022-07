Una firma adelanta vacaciones a empleados por faltante de resina

martes 12 de julio de 2022 | 2:00hs.

La reciente decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación A 7.532, en el que se modificaron las formar de importar ciertos materiales importantes para diversas actividades productivas, como la resina, generó complicaciones para el desarrollo de la actividad forestoindustrial.



Ante la imposibilidad de conseguir el insumo, clave para la producción, la empresa Coama, que opera en Eldorado, resolvió adelantar las vacaciones para parte del personal dado que no se puede carecen de stock para continuar con las labores.



Román Queiroz, titular de la firma y presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) explicó a El Territorio los motivos de la decisión. “Desde el lunes vamos a darles vacaciones anticipadas a parte del personal porque no podemos producir”, señaló.



Indicó que es “porque no podemos importar un insumo clave para la industria que es la resina. Las láminas necesitan eso, que son lo que trabajan con la resina, y la medida que dispuso el Central es porque no hay dólares”.



Reconoció que hasta la semana pasada la actividad no afrontaba este faltante, que comenzó a sentirse con el transcurso de los días ante la resolución del BCRA.



“Si esto continua, la medida será dar vacaciones a todo el personal de la empresa”, advirtió Queiroz sobre la situación de la firma que nuclea a 270 empleados.



Asimismo, agregó que “en Argentina se produce resina pero no lo suficiente. Por eso, decidimos importar porque no hay para nosotros en la forestoindustria. Se trata de un problema nuevo porque la semana pasada no se podía importar por esta situación de faltante de dólares, que las entendemos, pero la forestoindustria se encarga de producir y de dar mucho trabajo, por lo que no entendemos esta medida puntualmente que nos afecta”.



En este sentido, el titular de Faima manifestó que se pidió una pronta resolución para el sector, por lo que pidieron respuestas al Banco Central como también al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.



En esta línea, indicó que la situación no sólo afecta a Misiones sino que también se siente en otros puntos del país, por ejemplo, en Santa Fe.



Por su parte , Abel Gauto Fechner, presidente de Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), en relación al tema manifestó: “Es un tema nacional no sólo provincial. Nos quedamos sin stock de insumos importados por las restricciones al dólar en el caso de Coama el 40 por ciento de sus insumos para la producción los compra en Brasil, y son valores importantes que no se pueden tener en stock.



Al mismo tiempo, agregó: “Y al no haber soluciones inmediatas se avanza con el adelantamiento de las vacaciones. Mientras tanto trabajamos para encontrar alguna solución”.



En tanto, la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (Usimra) conjuntamente con los sindicatos adheridos, expresó ayer su preocupación por la falta de insumos importados que requieren las empresas para mantener su producción. La resolución “impacta de lleno en la imprescindible continuidad de las actividades productivas en la forestoindustria”, enfatizaron a través de un comunicado.



Los sindicatos apuntaron a que es necesario que el Banco Central establezca los medios y condiciones para facilitar el ingreso al mercado de divisas y con ello promover la accesibilidad a la importación de insumos “que resultan insustituibles para la continuidad productiva de la forestoindustria”, precisaron.



Explicaron que es imperioso mantener los niveles de producción y puestos de trabajo, por lo que está descartada cualquier intencionalidad especulativa.



Desde los sindicatos resaltaron también que hay “una inflación descontrolada que amputa el poder de compra del salario”. Y ante esta limitación toda imposibilidad de seguir produciendo se transformará en “disminución de jornadas, suspensiones y despidos, zozobra y dolor en la familia trabajadora”, expresaron al respecto.