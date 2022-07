martes 12 de julio de 2022 | 6:01hs.

Se inició la segunda rueda del torneo Federal A y Crucero todavía no encuentra los caminos al éxito que supo transitar a comienzos de la temporada.



Con el estreno de Sandro Bárbaro en la conducción técnica, el sábado pasado el equipo igualó sin goles ante Juventud Unida de Gualeguaychú, en Santa Inés, y sigue afuera de los puestos clasificatorios en la zona norte. Pero lo preocupante de este presente es que el juego asociado brilla por su ausencia.



Hoy el Colectivero lleva cinco encuentros sin conocer el triunfo, con una productividad baja de tan solo un gol y ocho en contra. Números magros con los que tendrá que lidiar el nuevo entrenador.



“Tenemos que quedar dentro de los ocho primeros sí o sí, como sea. Se viene un partido de visitante y en esa condición el equipo se libera un poco más; vamos a tener que empezar a ganar afuera”, remarcó el DT en relación a la próxima presentación en Entre Ríos, con Gimnasia.



“Lo que buscamos es ese funcionamiento que tuvo el equipo hasta la fecha siete con Pico Salinas, era temible de local y visitante”, agregó.



El oriundo de Campo Grande sabe resistir a los momentos críticos después de lo que fue su primer ciclo en la temporada 2018-19: “Hay que levantar anímicamente, acá no hay respiro. El público tiene que entender este momento, por eso les pedía tranquilidad cuando levantaron la voz en la cancha”.



“Estuve en un momento de transición en el club y estoy acostumbrado a estas situaciones. No me tiembla el pulso, por eso jugué con la gurisada”, remarcó el DT haciendo referencia a su primer once inicial que incluyó un mediocampo renovado con los canteranos Rodrigo Cerdan y Maximiliano Perussato.



Pero al funcionamiento se lo vio apagado y mucho tiene que ver la ausencia del capitán Ernesto “Pinti” Álvarez, baja de peso en la delantera debido a una rotura fibrilar en su aductor izquierdo.



“Con Juventud nos faltó hacer el gol; la idea es encontrar el funcionamiento sin el Pinti, justo me tocó esta baja en mi estreno y es un jugador fundamental. Probé con Osmar (Fernández) y después con Campozano (Cristian) pero no logramos concretar. Hay que seguir probando para que el equipo quede alto y aparezcan los goles”, analizó Bárbaro.



“En el Federal A cualquiera te puede ganar. Estoy tranquilo porque los jugadores están a la altura. El plus que le falta al equipo es el Pinti…con él los chicos explotan, aparece la dinámica y el pressing”, cerró.



La próxima parada del Colectivero será en Concordia ante el siempre complicado Gimnasia. El equipo no sufrió bajas de consideración por lo que será una semana de trabajo normal.



Todavía quedan 15 presentaciones en esta primera fase, recordando que los ocho mejores se meterán en la Etapa Final por el único ascenso. Hay tiempo para revertir la historia.

Opinión

“Se ve reflejado el bajón futbolístico por los golpes que sufrimos en el último tiempo. Todo esto te lleva a perder la confianza, pero no tenemos más tiempo... estamos necesitados de los tres puntos”



Lautaro Brienzo

Defensor de Crucero