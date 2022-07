Espacio para la inclusión

martes 12 de julio de 2022 | 6:06hs.

La Escuela Deportiva Argentina (EDA) municipal funciona en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) con el claro objetivo de instruir y mejorar el rendimiento de deportistas en disciplinas adaptadas propias del atletismo. Es así que se suman a entrenar alrededor de 19 participantes de entre 7 y 29 años.



“Vemos qué capacidad tienen para medir y graduar el ejercicio. Los adaptamos a lo que pueden hacer, pero con la exigencia del deporte”, indicó la encargada de la EDA en Posadas, Maia Guastavino, en diálogo con El Territorio. “Se hacen todas las actividades y una vez que van a competir vamos viendo el perfil de la especialidad”, agregó.



En este marco, un profesor de educación física se suma a colaborar ad honorem en un marco cambiante dado que los entrenamientos y prácticas se dividen en técnicas por especialidad por lo que cada deportista requiere atención individual.



“Por más que sea un grupo reducido, entre pocos es complicado trabajar especialidades individuales. A veces sola no puedo por lo que uno de los chicos tiene que dejar de entrenar para ayudarme o hasta incluso tengo que dejar de atenderlos”, explicó Guastavino.



A su vez, recordó que “en pandemia vinieron sólo dos chicos por lo que el tiempo era dedicado solamente a ellos; hoy es otra cosa”.



El Programa de Escuelas Deportivas Argentinas (EDA’S) busca promover el acceso a espacios de iniciación y desarrollo deportivo a través del fortalecimiento en las capacidades propias de cada participante. “Nos dividimos en trabajos específicos y mejoramos su técnica”, destacó la entrenadora. “Vamos modificando cada vez que se prueba en una concentración nacional; allí se marcan correcciones para que el o la deportista vuelva a intentarlo”, especificó.

Irina Benítez ya se alista para los Juegos Deportivos y el Open de Chaco. Foto: Nicolás Arce



De cara a los Juegos Deportivos Misioneros, clasificatorios para la final nacional de los Juegos Evita, desde la EDA se preparan Francesco Da Silva, David Bruner, Kevin Duarte e Irina Benítez, esta última integrante de la sub 18 y actualmente preparándose en carrera de 100 metros y lanzamiento de jabalina para el Open de Atletismo.



Precisamente la quinta edición de este evento se llevará adelante el 30 de julio en Resistencia, Chaco. Para la ocasión, el programa tentativo indica que se realizarán pruebas de pista y de campo por la mañana para dar inicio a las competencias por la tarde.



La distancia no es problema

Por otra parte, en Posadas la EDA utiliza el predio y los elementos cedidos por el Cepard y, a través de notas elevadas a las instituciones correspondientes, se consigue transporte para viajar a distintos torneos.



Sin embargo, para los deportistas la distancia al predio de entrenamiento es complicada: “Muchos colectivos urbanos no frenan en la paradita de enfrente, nos bajan en la rotonda”, señalaron.



Pero las ganas de entrenar y divertirse son más, así que por motus propio o con ayuda de familiares los jóvenes llegan a practicar los martes y jueves por la tarde mientras que los niños asisten a la Escuela los lunes por la mañana. Los grupos se dividen en categorías sub 14, sub 16 y mayores de 18, con tres atletas que viajan desde Garupá.



“Mis favoritos son el lanzamiento de bala, correr y jugar al fútbol”, comentó Carolina. Así también Ezequiel se destaca en saltos y velocidad, Irina en jabalina, Micaela en velocidad y lanzamiento, y Sergio en velocidad mientras se adentra al lanzamiento de bala. A su vez, Lautaro está en proceso de elegir su especialidad porque tiene 14 años.



En las competencias cada disciplina adaptada se categoriza de forma numérica y, dentro de este grupo, entrenan principalmente deportistas de categoría 20 (intelectual), pero también una atleta de categoría 37 (parálisis cerebral) y otra de categoría 46 (motora).



“Se involucran mucho las familias. Preparamos cantinas en los eventos preliminares para recaudar fondos y todo lo que se vende es traído por madres, padres y allegados”, aclaró la entrenadora Maia.



Este acercamiento implica contar con el apoyo de una segunda familia por parte del atletismo, así que en ocasiones se dedica una clase a celebrar los cumpleaños del semestre. Sin dudas un apoyo incondicional y necesario.