Tras inesperado incremento, YPF retrotrajo precios en Puerto Iguazú

martes 12 de julio de 2022 | 6:04hs.

Tras el sorpresivo aumento que aplicó YPF en surtidores de algunos municipios del país, como ocurrió en Mendoza, Mar del Plata y Puerto Iguazú, la firma resolvió retrotraer los precios y afirmó que dichos incrementos del 3,5% en los valores de las naftas fueron “por un inconveniente técnico”.



“Por aumento del etanol la semana pasada se produjo involuntariamente una modificación de precios en un número muy reducido de estaciones de servicio, el que inmediatamente fue adecuado”, consignaron desde la firma.



A primera hora de ayer, en los surtidores de Mendoza y Mar del Plata volvieron a los valores del sábado. En tanto, en Puerto Iguazú, la modificación se produjo recién en horas de la tarde cuando llegó a los surtidores la decisión oficial.



Como informó ayer El Territorio, a la medianoche del domingo entró en vigencia una suba que fue de casi 5 pesos por litro en el caso de la súper y de la premium.



Con la decisión de YPF, los valores volvieron a los del sábado y pasaron a ser de 136,80 pesos para el caso de la súper y de 167 pesos para la de tipo premium.



Esta suba que duró un día y medio, inesperada, generó malestar en los consumidores. “No sé a dónde vamos a ir a parar, te das vuelta y aumenta el combustible. Y después aumenta todo lo demás. No podemos seguir sosteniendo los emprendimientos”, manifestó Julia Davia, un cliente mientras esperaba para cargar nafta en horas del mediodía, antes que se diera marcha atrás con la suba de las naftas.



Por su parte, algunos remiseros comentaron la posibilidad de que se registre un incremento en la tarifa base de los viajes. “Justo arranca la temporada y aumentan el combustible. Tenemos que subir la tarifa porque no solamente es el combustible, si no que todo sube por eso, los repuestos, y demás cosas que se necesitan para mantener el auto”, comentó el taxista Mario Giménez.

