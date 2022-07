En Misiones advierten que persistirán limitaciones ante la escasez de gasoil

martes 12 de julio de 2022 | 6:05hs.

En los últimos meses, el faltante de combustibles, sobre todo de gasoil, se agudizó en la provincia y se fue extendiendo en todo el país, de acuerdo al último reporte que emitió la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). La demora en el envío de gasoil a través de barcos, la demanda desde el sector agropecuario y los cupos impuestos desde las petroleras fueron un combo que aún persiste.



En este sentido, desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) sostienen que el faltante de gasoil persistirá, dado que aún no llegaron las cargas solicitadas para abastecer a los surtidores. Esta situación provoca aún complicaciones en el sector transportista, sobre todo en el traslado de diferentes productos, entre ellos, las mercaderías. Desde el sector supermercadista afirman que aún persisten los retrasos en las entregas ante la escasez de gasoil y, en el medio, sostienen que se retomaron la lista con pedidos después de unos días tras el recambio en Economía con nuevos precios, con hasta 10% de suba.



Con la ampliación de 1.300.000 litros de gasoil abocados al sector yerbatero de la provincia, estiman que descomprimirá la demanda y contrarrestar el faltante que se siente desde octubre del año pasado. En lo que respecta a las naftas, proyectan que no habrá complicaciones en el abastecimiento para las próximas semanas de pleno movimiento en la provincia por las vacaciones de invierno.



Estado de situación

Faruk Jalaf, titular de la Cesane, manifestó que la situación del faltante de gasoil persiste en Misiones con complicaciones para la reposición. Recordó que el cupo de 1.300.000 litros (1 millón en las estaciones YPF y 300.000 litros en el caso de Shell) para garantizar la zafra yerbatera permitirá disminuir la presión en la demanda de gasoil, “que ayudará significativamente porque es un 20 por ciento más de gasoil para la provincia”.



Sin embargo, recordó que “la normalización del gasoil demanda de mucho más tiempo” y que durante octubre se advirtió del escenario de escasez que hay aqueja a todo el país, más aún a Misiones, que de acuerdo la semáforo que releva Fadeeac, figura en estado crítico, en rojo.



“Los faltantes en torno al gasoil persistirán. El faltante que hay es porque las grandes generadoras de electricidad y las fábricas de Buenos Aires funcionan a gas, les cortaron a todas las empresas y fueron acumulando gasoil para el faltante. Lo mismo ocurrió con el agro que requiere del gasoil, por lo que para cubrirse fueron acumulando para seguir trabajando pese al corte en la reposición”, señaló Jalaf sobre el escenario actual. En este punto, descartó que la escasez se deba a una gran demanda en la frontera por la diferencia de precios existente con Brasil y Paraguay en el caso de la tierra colorada. “En la frontera lo que más se consumió fue nafta. El gasoil es un problema desde hace tiempo y que persistirá”, subrayó en diálogo con El Territorio.



“En lo que refiere a las naftas no hay mayores inconvenientes prácticamente porque se levantaron las restricciones. Puede faltar en algunas ocasiones en Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y en Posadas, pero en el interior hay, por lo que los turistas pueden reabastecerse en las estaciones para garantizar su movilidad durante las vacaciones en toda la provincia, pero si continuará los problemas con el gasoil”, agregó.



Asimismo, acotó que el faltante continúa complicando al transporte de cargas que demanda del gasoil para la movilidad. “Aún no llegaron las cargas de gasoil, y el aumento en el corte de biodiesel mejoró un poco el tema. Pero la reposición no es inmediata y esa suba que autorizó el gobierno da un poco más de gasoil, ayuda pero no soluciona del todo”, precisó.



Por ello, el titular de la Cesane consideró fundamental observar cómo será el comportamiento durante el invierno. “Mucha gente se va de vacaciones en los grandes centros urbanos, y consume menos gas. Pero nosotros pasaríamos julio bastante apretados con el gasoil”, consideró.



Demoras en envíos

La semana pasada, diversos supermercados resolvieron limitar la venta de diversos productos, de hasta dos unidades por persona en medio de la incertidumbre sobre la economía del país. Tras ello, desde el sector afirman que de manera progresiva se retomaron los pedidos a los proveedores para solicitar el envío de mercaderías.



Sobre este punto Lucas Kerps, empresario supermercadista, sostuvo que “es una situación compleja, con un poco de especulación, insumos que faltan en las industrias y faltan dólares para importaciones y producir alimentos. Ante la incertidumbre de a qué precios se entregarán, algunas empresas optaron por guardar las mercaderías”.



En comunicación con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, comentó que en medio de este contexto la toma de pedidos se normaliza aunque apuntó a que “tenemos entregas demoradas por la falta de gasoil, que no hay la disponibilidad necesaria. Eso complica mucho para Misiones, porque se piensa mucho si se envía hacia la provincia por una cuestión de logística. Entonces, lo que tenemos es entregas demoradas por la inestabilidad y el faltante de gasoil”.



En este contexto, este matutino dialogó con diferentes referentes del sector comercial, quienes afirmaron que algunos proveedores retomaron los pedidos, aunque con una suba entre el 7% y 10%. Precisaron que estos valores de escalada se dan de manera mensual y que persiste el stock en la compra de productos puntuales, de mercaderías de primera necesidad, precisaron.

En cifras

10% El porcentaje en los valores de las mercaderías que envían los proveedores, con las nuevas listas tras la incertidumbre en la toma de recientes pedidos.

Tras inesperado incremento, YPF retrotrajo precios en Puerto Iguazú