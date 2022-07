Fallido inicio del sistema Subi en Posadas

martes 12 de julio de 2022 | 6:04hs.

Ayer debía empezar a funcionar en la ciudad una nueva forma de pago del boleto para los usuarios del transporte público de pasajeros, la app Subi. Sin embargo, pese a los anuncios y promociones todo quedó en declaraciones y la posibilidad de pagar el pasaje con el teléfono celular no se concretó. Según explicaron sería por la falta de autorización de Transporte de la Provincia.



En horas de la mañana de este lunes la empresa Servicios Urbanos Sociedad Anónima (Susa), encargada de la gestión del cobro del boleto, volvió a realizar por segunda vez en siete días la presentación del sistema pero los responsables de la compañía afirmaron no saber desde cuándo funcionará la aplicación.



Gonzalo Amarilla, gerente de Susa, señaló ayer en la presentación realizada en la Terminal de Transferencias Unam que el sistema ya está disponible en los play store de los celulares para su descarga gratuita y las personas pueden iniciar allí los pasos para la registración. Pero aclaró que todavía no está operativo.



“El funcionamiento será cuando el gobierno nos dé el instrumento legal que nos habilite a cobrar con esta nueva forma de pago para el usuario. Funcionará con un check in que se hace cuando se inicia el viaje y un check out que se realiza al bajar del colectivo. Con ese registro podemos saber que el usuario realmente abona por lo que viaja”, explicó Amarilla.



Consultado sobre cuándo esperaban que esté la autorización, comentó: “Se iniciaron las reuniones pero el instrumento legal todavía no fue publicado en ningún boletín oficial y nosotros estamos en desconocimiento, hoy -por ayer- se hicieron las presentaciones pertinentes a través de notas para que lo antes posible salga el instrumento para así empezar a operar”.



Sobre la información que la persona le brindará a la app, sostuvo: “Los datos del pasajero están seguros y resguardados, es una nueva forma de pago a la que tenemos que ir acostumbrándonos, es una tecnología segura, dinámica y flexible”.



Para el cobro con esta aplicación móvil varias unidades de transporte de pasajeros ya cuentan con un dispositivo especial desde hace más de un año.



El nuevo modo de pago fue presentado por primera vez el pasado lunes 4 de julio pero no reemplaza lo que rige actualmente, efectivo o tarjeta Sube, sino que es otra alternativa en el transporte público de la capital misionera.



Para el uso de Subi se debe cargar crédito con tarjetas, desde el homebanking o desde cualquier billetera virtual. Antes de subir al colectivo hay que generar un código QR desde la app.



Al subir al colectivo se debe escanear el código en uno de los dispositivos de Subi que están colocados en la unidad. Al descender de la unidad, se debe volver a escanear el código en el lector para dar por finalizado el viaje.



El Territorio consultó ayer con autoridades comunales y tampoco dieron precisiones sobre desde cuándo estará habilitada la app de pago de los viajes.