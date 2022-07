Batakis anunció nuevas medidas con el foco puesto en el equilibrio fiscal

martes 12 de julio de 2022 | 6:05hs.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció ayer una serie de medidas que tienden a lograr el equilibrio fiscal con un ahorro de $600.000 millones, a la vez que prevé ampliar el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado Nacional.



“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, señaló Batakis durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.



Batakis anunció las medidas acompañada por los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; del presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce; y de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont.



“Soy una persona que cree en el equilibrio fiscal y la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica”, indicó Batakis.



En este sentido, dejó en claro que “las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de la caja real”.



También afirmó que el actual “amesetamiento” en la acumulación de reservas que transita la Argentina era “previsible” y está relacionado con “el ciclo económico” que tiene el país, vinculado con los tiempos de cosecha y, actualmente, con “la importación de energía”, pero señaló que, “a partir de septiembre, esa meseta se va a ir pudiendo superar”.



La ministra agregó que el contexto de guerra en Ucrania “afecta mucho a la Argentina” pero señaló que, pese a esa situación “inédita”, la “matriz estructural de la Argentina está intacta”, y sostuvo que la intención del gobierno es “mantener esa estructura productiva, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva, generar puestos de trabajo y exportar más”.



“Soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal”, subrayó Batakis, quien también propuso la “creación de un Comité Asesor de Deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos”.



En cuanto al nuevo esquema para los empleos estatales, anunció que se “ampliará el congelamiento de personal vigente a todos los organismos del Estado”.



Por otro lado, se pondrá en marcha una “modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos: la primera es que todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del Presupuesto y las erogaciones”.



En cuanto a la evolución del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a la brevedad iniciará la segunda auditoría de las cuentas públicas del segundo trimestre, aclaró que “se mantendrán las metas y las tendremos que cumplir”.



En este contexto, adelantó la necesidad de “conformar la autoridad nacional de Defensa de la Competencia” y adelantó que “esta semana” desde el gobierno se avanzará “en su reglamentación para proponer el concurso de ese tribunal”.



Respecto de la actualización tarifaria para los servicios de luz y gas, adelantó que el “viernes ya estará abierta la segmentación para distintos tipos de población”.

El gobierno descartó defaultear

La ministra de Economía descartó un default de la deuda en pesos.



“De ninguna manera está en duda que no podamos cumplir con las obligaciones en pesos”, sentenció. Además recalcó que se



mantendrán las metas con el FMI que pautó con Martín Guzmán.



“En esos comentarios hay una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue electo por un voto popular”, completó con referencia a un posible default. “No vamos a defaultear, tenemos todos los mecanismo necesarios para que eso no suceda”, cerró. En otro orden, la ministra afirmó que “se mantienen las metas acordadas con el FMI” en el marco del entendimiento para la refinanciación de la deuda por más de U$S 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.



”Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir”, dijo.