La UIF pedirá la absolución de todos los acusados

martes 12 de julio de 2022 | 6:02hs.

La Unidad de Información Financiera (UIF) anticipó que pedirá la absolución de todos los acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al argumentar que no hay “certeza suficiente” para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita.



“Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación”, sostuvo en el alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura, con lo cual descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.



El alegato del representante de la UIF fue seguido por la Vicepresidenta y el resto de los acusados a través de la plataforma Zoom.



En el caso de la titular del Senado y ex mandataria entre 2007 y 2015, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló “en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes”.



“No es posible atribuir responsabilidad penal por una acción conforme a Derecho”, agregó casi al finalizar el alegato, que se extendió por casi tres horas, el también abogado de la UIF Alejandro Irachet.