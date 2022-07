Kiev pide a residentes que se vayan para iniciar la ofensiva

martes 12 de julio de 2022 | 6:02hs.

La viceprimera ministra y ministra ucraniana para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, pidió ayer a los residentes de esos distritos tomados por las tropas de Moscú que los “evacúen lo antes posible por todos los medios disponibles”.



Vereshchuk lanzó este mensaje a la población de esa área de Ucrania en el programa de información que a diario comparten todas las televisiones ucranianas, según recogen las agencias locales.



Las regiones de Jersón y Zaporiyia, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa, fueron ocupadas parcialmente por los rusos poco después de que su país iniciara la invasión de Ucrania el 24 de febrero.



Ambas regiones son vecinas de la península de Crimea -ocupada por los rusos en 2014- y en algunas de sus ciudades las tropas invasoras ya han implantado administraciones afines a Moscú.



Ahora “es necesario (que las evacúen) para que las fuerzas armadas no pongan en peligro a la población civil durante las operaciones ofensivas”, explicó la responsable gubernamental. “Llamo a los ciudadanos a salir en cualquier dirección, incluso a través de la Crimea ocupada”, agregó.



Además, Vereshchuk informó que aproximadamente el 30% de la población de las regiones ocupadas por Rusia no supera el denominado proceso de “filtración que llevan a cabo los invasores”, en una velada referencia a que estos ciudadanos podrían ser eliminados.



“Los rusos se llevan a personas que consideran peligrosas a los sótanos”, y en su mayoría son hombres, agregó la viceprimera ministra al respecto, aunque no dio más detalles sobre estos sucesos.



También el consejo Regional de Jersón ha instado en las últimas horas a los residentes de la región a abandonar el territorio capturado por el enemigo, y aquellos que no pueden, que se escondan en refugios y hagan acopio de comida y agua.



Ataque a bases militares

El Ejército ruso atacó el lugar de emplazamiento de los militares ucranianos cerca de Chasiv Yar con armas de alta precisión, afirmó ayer el portavoz castrense Igor Konashénkov, en el parte matutino.



Como consecuencia del ataque fue aniquilada la base temporal de la brigada 118 del Ejército de Ucrania, precisó.



Konashénkov también informó de ataques contra lugares de concentración de tropas ucranianas y combatientes extranjeros en dos distritos de Járkov, la segunda ciudad del país.



En las inmediaciones de Járkov fue destruido además un gran almacén con sistemas antitanque extranjeros y proyectiles, dijo Konashénkov.



En total, las fuerzas ucranianas perdieron a cerca de 550 hombres y 25 equipos como consecuencia de los golpes asestados por el Ejército ruso, aseguró.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció un ataque ruso contra una zona residencial de Chasiv Yar con varios muertos.

Reclutas del Ejército ucraniano son entrenados por militares británicos. Foto: AP

Horas decisivas para Lukashenko

El presidente bielorruso y uno de los aliados más cercanos de Putin, Alexander Lukashenko, podría estar preparándose para una revuelta de sus propios oficiales militares, que rechazan con vehemencia la posibilidad de que el país participe de la guerra en Ucrania, un escenario que el dictador no descarta.



Los analistas políticos dicen que si Lukashenko va a la guerra contra Ucrania se arriesga a reavivar las protestas masivas que sacudieron su gobierno en 2020. “Creo que Lukashenko es muy consciente de que esto no será algo que refuerce su popularidad en el país”, dijo el analista político vinculado al Kremlin Fyodor Lukyanov.

Putin otorgará nacionalidad rusa a los ucranianos

Rusia anunció ayer que facilitará el acceso a la nacionalidad rusa a todos los ucranianos, con lo que amplía una medida que hasta el momento solo se aplicaba a los territorios de Ucrania ocupados por las fuerzas rusas.



Los “ciudadanos de Ucrania (...) disponen del derecho de pedir la ciudadanía de la Federación Rusa según el procedimiento simplificado”, indica un decreto del presidente Vladimir Putin publicado ayer.



Putin amplía así a todos los ucranianos una medida aprobada en mayo para los residentes de Zaporiyia y Jersón, ciudades que ocupa en gran parte desde su invasión lanzada en febrero.



Las autoridades de ocupación de estas dos regiones ya anunciaron que preparan un referéndum de anexión a Rusia. Los residentes de Lugansk y Donetsk también podían ya acceder a la nacionalidad rusa.



Por otro lado, se acusa al Kremlin de distribuir pasaportes rusos en los países vecinos para asentar su influencia. Antes de Ucrania, hizo lo mismo en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, en Georgia; y en Transnistria, en Moldavia.



Ucrania, Georgia y Moldavia son antiguas repúblicas socialistas soviéticas con ambiciones prooccidentales.